Zmarł Jean Raspail. Autor „Obozu świętych”, prorok upadku zachodniej cywilizacji

W wieku 94 lat, kilka dni przed kolejnymi urodzinami, zmarł 13 czerwca w Paryżu Jean Raspail, pisarz, profeta i podróżnik. Sławę przyniosła mu m.in. książka „Obóz świętych”, w której wieszczył zniszczenie zachodniej cywilizacji poprzez masową imigrację. Książka ukazała się w roku… 1975.

Pisarz zmarł w szpitalu Henry Dunant w Paryżu. Jego syn Quentin poinformował, że w piątek przyjął sakrament namaszczenia. Raspail był tradycyjnym katolikiem, także rojalistą.

„Le Figaro” wspomina go jako pisarza, odkrywcę, poszukiwacza przygód: „odcisnął ślad w literaturze francuskiej XX wieku. Zanim stał się eksploratorem słów, podróżował przez nieznane zakątki. Gęste wąsy, krzaczaste brwi, twarz wyostrzona, Jean Raspail był upartym bytem, ​​dumnym ze swoich poglądów, przyjmując swoimi ciemnoniebieskimi oczami swoją wiarę katolicką i przywiązanie do monarchii. Rojalistyczny-ekolog, utopista i poszukiwacz przygód. Jean Raspail był romantykiem”.

Po „Obozie świętych” opublikował jeszcze dwadzieścia książek. Jean Raspail zdobył m.in. główną nagrodę Akademii Francuskiej za książkę „Pour moi Antoine de Tounens” w 1981 r. W 2003 uhonorowano go nagrodą za całokształt twórczości. Bywał na Ziemi Ognistej, na Antylach, na Alasce, nad brzegiem jeziora Titicaca, czy w Makau. Media wtłoczyły go w szufladę „skrajnej prawicy”. Nazywano go nawet rasistą.

W 2004 r. opublikował w Le Figaro artykuł „Ojczyzna zdradzona przez Republikę”, w którym skrytykował politykę imigracyjną Francji. Został wówczas razem z gazetą pozwany przez stowarzyszenie LICRA za „prowokowanie nienawiści rasowej”. Sąd oskarżenie oddalił.

W rzeczywistości był krytykiem komunizmu i libertynizmu. W sercu monarchistą. 21 stycznia 1993 r. zorganizował obchody 200. rocznicy śmierci Ludwika XVI na Place de la Concorde, w obecności ambasadora Stanów Zjednoczonych Waltera Curleya.

Odszedł wielki pisarz i wizjoner. RIP

Jean Raspail nous a quittés. C’est une immense perte pour la famille nationale. Il faut (re)lire Le Camp des Saints qui, au-delà d’évoquer avec une plume talentueuse les périls migratoires, avait, bien avant Soumission, décrit impitoyablement la soumission de nos élites. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 13, 2020