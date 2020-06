Bosak przypomina o inicjatywie Pilnuj Wyborów. Zaprasza wszystkich, niezależnie od politycznych poglądów [VIDEO]

Konfederacja rozwija inicjatywę pilnujwyborow.pl, która stawia sobie za cel zapobieganie fałszerstwom wyborczym. Na konferencji prasowej w Opolu mówił o niej Krzysztof Bosak.

W niedzielę rano kandydat Konfederacji na prezydenta był w Oświęcimiu, gdzie upamiętnił Polaków wywiezionych w pierwszym transporcie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dziś przypada bowiem 80. rocznica tego wydarzenia. Więcej na ten temat w tym miejscu.

Po południu z kolei Bosak był w Opolu, gdzie jeszcze raz nawiązał do wydarzeń sprzed 80 lat.

– Polska potrzebuje dumnej polityki historycznej – bez żadnych kompleksów, bez skrępowania, bez dwuznaczności przypominania na arenie międzynarodowej, że właśnie Polacy byli pierwszymi ofiarami terroru hitlerowskiego na ziemiach polskich – mówił Bosak.

Ruch Pilnuj Wyborów

W dalszej części konferencji prasowej Bosak przypomniał o inicjatywie, którą Konfederacja rozwija od roku. Chodzi o pilnujwyborow.pl, czyli najpierw stronę internetową, a następnie fundację o takiej nazwie, która stawia sobie za cel zapobieganie fałszerstwom wyborczym.

Obywatelska akcja powstała po licznych kontrowersjach związanych z liczeniem głosów w poprzednich latach. Na jej czele stoi Łukasz Fomicz z Korony Polskiej Grzegorza Brauna, wchodzącej w skład Konfederacji.

W skrócie chodzi o to, aby członkowie komisji wyborczych bądź jakakolwiek osoba wykonywały aparatem fotograficznym zdjęcia wyników protokołów wyborczych wywieszonych w obwodowych komisjach wyborczych. Dzięki temu można porównać te wyniki z późniejszymi oficjalnymi.

– Chciałbym zachęcić wszystkich do działania na rzecz fundacji oraz do wejścia w rolę mężów zaufania mojego komitetu wyborczego. A jeśli ktoś ma inne poglądy polityczne, niech będzie mężem zaufania innego kandydata – zachęcał kandydat Konfederacji na prezydenta.

– Chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób rzetelny, uporządkowany, prawidłowo policzone. I żeby potem nie było dyskusji co do tego, w jaki sposób były zorganizowane – mówił Bosak.