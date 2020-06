Pazerne państwo. Podatek reprograficzny to smartfony droższe o 300 zł

Rząd planuje podwyższyć podatek, dla niepoznaki nazwany opłatą reprograficzną. Polegałby on na płaceniu wyższego haraczu za posiadanie telefonu lub tabletu.

Podatkiem reprodukcyjnym, czyli haraczem obłożone są m.in. nagrywarki MP3/CD/DVD/Blu-ray, kserokopiarki, drukarki, skanery oraz dyski twarde, płyty kompaktowe a nawet ryzy papieru. W zależności o produktu podatek stanowi od 0,05 proc. do 3 proc. ceny towaru.

W 2015 roku rząd PO-PSL wprowadził podatek reprodukcyjny także na smartfony (1,5 proc) oraz tablety (2 proc.). PiS do spółki z ZAiKS chce z kolei podwyższyć ten haracz do 6 proc.

Formalnie podatek mają odprowadzać producenci lub importerzy samrtfonów, ale chyba jasne jest, że finalnie koszty poniosą klienci.

W programie „Money. To się liczy” potwierdził to Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik. Jak wskazuje, jeśli szalony plan PiS-u na kradzież w białych rękawiczkach wejdzie w życie, najdroższe smartfony zdrożeją nawet o 300 zł.

– Marże już teraz są tak niskie, że nie ma możliwości, by firmy wzięły opłatę na siebie. To jest tragiczny moment, żeby wprowadzać tego typu opłaty, bo ucierpią firmy i konsumenci. Polska przestanie być atrakcyjnym miejscem do zakupu smartfonów, w dużym stopniu do Polski będą sprzedawać firmy z zagranicy. Może okazać się, że firmy litewskie będą np. sprzedawać smartfony, firmy czeskie – telewizory, ponieważ niektóre podatki są zróżnicowane geograficznie – mówi Buczkowski.

Prezes Komputronika nie ma także najlepszego zdania o ZAiKS. To, co zdzierają z każdego Polaka my nazywamy haraczem. Buczkowski używa nieco bardziej dyplomatycznych określeń, ale sens jest bardzo podobny.

– ZAiKS to prywatna firma, która w oparciu o przepisy próbuje od konsumentów pobrać pieniądze na to, żeby w jeszcze większym stopniu mogli korzystać z luksusów – powiedział Buczkowski w programie „Money. To się liczy”.