Eskalacja między mocarstwami nuklearnymi. Starcia na granicy chińsko-indyjskiej. Ofiary po obu stronach [VIDEO]

„Podczas trwającego w dolinie Galwanu procesu deeskalacji, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do gwałtownej konfrontacji, w wyniku której zginęło dwóch indyjskich żołnierzy i jeden oficer” – powiedział rzecznik indyjskiej armii, cytowany przez AFP.

Dodał, że wysokiej rangi przedstawiciele indyjskiej i chińskiej armii spotykają się obecnie na miejscu, aby uspokoić sytuację. To pierwsze starcie na granicy Chin i Indii od 1975 r., podczas którego żołnierze ponieśli śmierć.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oskarżył indyjskie siły o dokonywanie wzdłuż granicy w Himalajach „prowokacyjnych ataków”, a to prowadzi do „poważnych konfliktów” między stronami.

Rzecznik nie podał żadnych szczegółów na temat ofiar po stronie chińskiej, ale oświadczył, że ChRL zdecydowanie protestuje przeciwko temu incydentowi. Pekin zobowiązał się przy tym do utrzymania „pokoju i spokoju” wzdłuż spornej i silnie zmilitaryzowanej granicy w Himalajach.

„Szokujące jest jednak to, że 15 czerwca wojska indyjskie poważnie naruszyły konsensus obu stron. Dwukrotnie nielegalnie przekroczyły granicę i przeprowadziły prowokacyjne ataki na chiński personel, powodując poważne konflikty między siłami na granicy” – zakomunikował Zhao.

Tymczasem redaktor naczelny chińskiej gazety „The Global Times” poinformował, że chińskie wojsko poniosło straty w wyniku starcia granicznego z indyjskimi żołnierzami. „Na podstawie tego, co wiem, strona chińska również poniosła straty w ludziach w starciu w dolinie Galwanu” – przekazał Hu Xijin na Twitterze. Więcej szczegółów nie podał.

Based on what I know, Chinese side also suffered casualties in the Galwan Valley physical clash. I want to tell the Indian side, don’t be arrogant and misread China’s restraint as being weak. China doesn’t want to have a clash with India, but we don’t fear it.

