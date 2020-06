Mateusz Morawiecki powiedział to wprost. „Nadchodzi NOWY PORZĄDEK ŚWIATA” [VIDEO]

Mateusz Morawiecki powiedział w środę 4. czerwca w Sejmie, że po epidemii koronawirusa wykuwa się „nowy porządek świata”. Takie słowa na pewno nie przejdą bez echa.

– Szanowny panie prezydencie, pani marszałek, Wysoka Izbo. Na naszych oczach wykuwa się „nowy porządek świata”. Świata po koronawirusie – powiedział dziś z mównicy sejmowej premier Mateusz Morawiecki.

To raczej mało fortunny dobór słów. „Nowy Porządek Świata” (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, tzw. NWO), to jedna z najsłynniejszych teorii spiskowych.

Według niej zakonspirowana elita globalnej władzy chce stworzyć światowy rząd, który zastąpi państwa suwerenne. Od momentu powstania tej teorii pojawiły się takie twory jak m.in Unia Europejska. To oczywiście woda na młyn dla popleczników tej teorii.

W spisku mają uczestniczyć m.in. możni tego świata oraz organizacje masońskie lub paramasońskie. Ostatnimi czasy teoria odżyła w Internecie, a jednym z głównych „podejrzanych” jest obecnie Bill Gates.

Przy okazji pandemii, fundacja Billa Gatesa zaczęła pracować nad szczepionką. 4 czerwca natomiast odbywa się Światowy Szczyt Szczepień, w którym Gates bierze udział.

Warto też dodać, że ton obostrzeniom w czasie całej pandemii nadaje WHO. Rządy państw stosowały się do nich tak, jakby były one kierowane przez jakieś „globalne ministerstwo zdrowia”.

Z tego też powodu można już teraz być pewnym, że zestawienie w jednym zdaniu koronawirusa z „nowym porządkiem świata” na pewno nie przejdzie bez echa. Jest to już kolejne kontrowersyjne hasło, po „nowej normalności”, którego używa premier.

Warto się też zastanowić, czy Morawiecki nie rozdmuchuje problemu. Co ma na myśli mówiąc o nowym porządku? Nic w zasadzie nie stoi na przeszkodzie, by powoli zacząć wracać do stanu sprzed epidemii. Nowy porządek nie jest potrzebny.