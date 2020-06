Organizator kłamliwej antypolskiej akcji „strefy wolne od LGBT”. To jego ugości prezydent Andrzej Duda

Spotkanie Dudy z zaproszonymi gośćmi ma się odbyć w środę, 17 czerwca o godzinie 11.30 w Pałacu Prezydenckim. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Wydarzenie to krytycznie skomentował Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta. „Żaden z organizatorów pikiet przeciw ekspansji grup LGBT i broniących rodziny nigdy nie dostąpił takiego wyróżnienia” – zauważył.

Bosak zwraca uwagę na jeszcze jedną bulwersującą sprawę. Staszewski to organizator wątpliwej jakości happeningu. Na początku roku rozwieszał tablice, wzorowane na prawdziwych znakach drogowych, przed wjazdem do wielu miejscowości w Polsce. Na tablicach ostrzegawczych znalazły się napisy m.in. w języku polskim i angielskim „Strefa wolna od LGBT”.

Chodziło o miasta, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin. To deklaracja promująca konstytucyjne zasady ochrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa (art. 18 Konstytucji), ochrony życia rodzinnego (art. 47 Konstytucji) i ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 72 Konstytucji).

Dokument ten w ogóle nie podejmuje tematu skłonności seksualnych. Stojący za akcją Staszewski, którego jutro w Pałacu podejmie prezydent, uznał, że miasta te należy napiętnować i porozwieszać tablice.

Projekt fotograficzny „Strefy Wolne od LGBT” ma skłonić do rozmowy nad lokalnymi rezolucjami jakie powzięli samorządowcy. Pojadę do 36 takich stref i sfotografuje mieszkańców LGBT.

With my photo project I want show real people behind @LGBTfreeZones

More: https://t.co/WB7sLLxs1P pic.twitter.com/mrasDShASK

— Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) January 23, 2020