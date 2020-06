Połączyło ich LGBT. Prezydent Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Biedronia, jego matkę oraz aktywistę z Lublina

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na środę na 11.30 do Pałacu Prezydenckiego Roberta Biedronia oraz jego matkę Helenę Biedroń, a także aktywistę LGBT, którego prezydent spotkał w Lublinie podczas wiecu wyborczego – poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W sobotę na spotkaniu w Brzegu prezydent powiedział m.in., że „próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia”. Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię.

„To jest taki neobolszewizm” – stwierdził wówczas Duda.

W ślad za prezydentem, kontynuując narrację, poszli posłowie PiS-u. Przemysław Czarnek na antenie TVP stwierdził, że „homoseksualiści nie są równi ludziom normalnym”.

Robert Biedroń mówił w poniedziałek w „Gościu Wiadomości” w TVP, że „głęboko nie zgadza się z prezydentem Dudą, że można dzielić Polaków (…); że można jednych nazywać lepszymi, drugich gorszymi, jednym dawać człowieczeństwo, a inny, je odbierać”.

„Proponuję prezydentowi Dudzie spotkanie, chętnie spotkam się, przyjdę z moją mamą, z moim partnerem porozmawiam z prezydentem Dudą, jak żyje się z osobą LGBT. Panie prezydencie, proszę o spotkanie, przyjdę z moją mamą. Pan powie mojej mamie, że wychowała kogoś innego, niż człowieka, tak jak pan to powiedział, albo wyjaśnimy sobie te sprawy” – apelował kandydat Lewicy na prezydenta.

Zaraz, czy Holecka poparła małżeństwa jednopłciowe? pic.twitter.com/4KnLSymbRQ — Filip Slusarski 🌇 (@Filip_Slusarski) June 15, 2020

Nagranie z Lublina

W poniedziałek, w ramach kampanijnego objazdu po kraju prezydent Duda odwiedził w Lublin. Po południu na Twitterze ukazał się wpis osoby podpisującej się Bart Staszewski, która przedstawia się jako aktywista LGBT.

„Podczas wiecu w Lublinie prezydent podszedł do mnie i rozmawialiśmy. Powiedziałem, że jako gej czuję się zaszczuty przez kampanię nienawiści jaką prowadzi on i jego partia. Skończyło się na tym, że zaprosił mnie do Pałacu Prezydenckiego. Dane przekazałem jego służbie. Czekam” – napisał aktywista.

W sieci pojawiło się także krótkie nagranie, jak prezydent rozmawia z osobą przedstawiającą się jako „gej w ośmioletnim związku”. Prezydent (odruchowo?) odparł: – No, ja też.

Duda chyba się zawiesił XD pic.twitter.com/lO0pVGDDCq — Nadzieja 🌿 (@_Hopeoppe) June 15, 2020

Spotkanie prezydenta Dudy z Robertem Biedroniem, jego matką oraz aktywistą LGBT z Lublina w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć w środę, 17 czerwca o godzinie 11:30.

Michał Nieznański ze sztabu Krzysztofa Bosaka ubolewa, że podobnych zaproszeń od prezydenta nie dostają obrońcy życia od poczęcia oraz innych konserwatywnych wartości.