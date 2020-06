Żydzi w Polsce wspierają LGBT. „Mamy prawo do powiedzenia NIE”

Przez media przetacza się powszechne oburzenie lewej strony po słowach polityków PiS, wskazujących, że LGBT to ideologia. Można jednak przypuszczać, że słowa o szkodliwości tęczowej ideologii w ustach polityków obozu władzy to tylko frazesy. Przez pięć lat rządów nie zdołali bowiem wypowiedzieć genderowej Konwencji Stambulskiej.

Tymczasem do chóru oburzonych rzekomo nienawistnymi słowami dołączyła także Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. „My Żydzi – ocaleli z Holokaustu i ich potomkowie – nie chcemy i nie możemy być obojętni wobec słów dehumanizujących osoby LGBT” – stwierdzili w opublikowanym oświadczeniu.

Żydzi podtrzymują narrację o rzekomym sianiu nienawiści i „dehumanizacji osób LGBT”.

„Obserwujemy dzisiaj w Polsce próby wywołania wrogości i nienawiści wobec osób LGBT, cynicznie podejmowane przez polityków w prezydenckiej kampanii wyborczej. Wypowiedzi i działania przedstawicieli najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej wzbudzają przerażenie, bo dowodzą, jak niewiele nauczyli się z historii i horroru II wojny światowej” – napisano.

Przedstawiciele społeczności żydowskiej twierdzą, że słowa ukazujące prawdziwe oblicze tęczowego ruchu mogą prowadzić do „tragedii i pogromów”.

„Wiemy, że odbieranie godności i człowieczeństwa jednej grupie społecznej, a także wywoływanie nieuprawnionego lęku przed nią wśród reszty społeczeństwa, nieuchronnie prowadzą do tragedii i pogromów” – czytamy.

Wygląda na to, że Żydzi roszczą sobie prawo do modelowania polskiego społeczeństwa. „Mamy prawo do powiedzenia NIE dyskryminacji osób LGBT” – stwierdzili.

Na zakończenie przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie jasno wyrazili poparcie dla tęczowych aktywistów. „Wspieramy mniejszości seksualne i popieramy ich działania na rzecz równego traktowania wszystkich obywatelek i obywateli Polski” – podsumowali.

List podpisał Zarząd Gminy. Z informacji zamieszczonych na stronie wspólnoty wynika, że w skład zarządu wchodzą: „Lesław Piszewski – Przewodniczący, Anna Bakuła – Skarbnik, Anna Dodziuk – Członkini Zarządu, Grażyna Majer – Członkini Zarządu, Elżbieta Magenheim – Członkini Zarządu”.

Źródło: warszawa.jewish.org.pl