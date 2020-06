Duda zaliczy szczyt z prawicowym gejem. Biedroń nie chciał tego zrobić z prezydentem

Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego prawicowego homoseksualistę, która prowadzi bloga poświęconego krytyce LGBT. Wcześniej prezydent zapraszał do siebie Roberta Biedronia i jego matkę. Ci jednak odmówili.

Bloger Waldemar Krysiak prowadzi stronę na FB pod tytułem „Gej przeciwko światu: niewola babilońska”. Choć nie ukrywa, że jest homoseksualistą, to jednocześnie nie czuje się częścią środowiska LGBT, które często krytykuje.

Co więcej, złośliwi mogliby powiedzieć, że na blogu Krysiaka znajdziemy więcej prawicowych treści, niż w wystąpieniach Andrzeja Dudy.

Bloger na co dzień mieszka w Berlinie. Na zaproszenie prezydenta postanowił jednak odpowiedzieć i wrócić do kraju.

„Zostałem zaproszony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę do wzięcia udziału w jutrzejszych rozmowach dot. praw mniejszości seksualnych w Polsce. Za zaproszenie jestem wdzięczny, bilet już nabyłem i przygotowuję się właśnie do powrotu do Polski. Rozmowy odbędą się jutro rano w Pałacu Prezydenckim w Warszawie” – napisał we wtorek na Facebooku.

Duda zapraszał też Biedronia i jego matkę

Zaproszenia Dudy do pałacu nie przyjęli Robert Biedroń i jego matka. Helena Biedroń wystąpiła nawet w specjalnym wideo, które udostępnił jej syn. Jest to o tyle zaskakujące, że według doniesień medialnych ich stosunki w przeszłości były różne.

„Warszawska Gazeta” pisała, powołując się na sędziów i prawników związanych ze sprawą, że matka oskarżała Roberta Biedronia o znęcanie się nad nią i młodszym bratem. Polityk miał być agresywny, a nawet złamać jej szczękę. Na pewnym etapie sprawy Biedroniowa miała jednak „przebaczyć synowi” i wycofać oskarżenia. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

