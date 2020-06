Lato może być gorące. Nadciąga fala protestów w Polsce. Na ulice wyjdą pracownicy poczty, LOT-u, kolei i socjalni

W sobotę na ulice mają wyjść pocztowcy, którym nowy zarząd państwowej spółki chce obniżyć pensje.

„Operator tłumaczy to kiepską kondycją: Poczta Polska od stycznia do maja zanotowała rekordowy 21-proc. spadek w usługach listowych. Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, tłumaczy nam, że na wynagrodzeniach operator oszczędzi 12 mln zł” – podaje „Rz”.

Pracownicy poczty zapowiadają, że spełnią obowiązujące przepisy wynikające z stanu epidemii i nie przekroczą dopuszczalnej liczby 150 osób.

Przed Ministerstwem Aktywów Państwowych protestować będą też związkowcy z LOT i państwowych kolei oraz pracownicy socjalni.

„Organizatorem protestu jest Związkowa Alternatywa, która przekonuje, że w spółkach Skarbu Państwa trwa atak na związkowców. Skarżą się oni, że zamiast dialogu są zwolnienia, a zamiast troski o stabilne zatrudnienie – promowanie umów śmieciowych i oszczędności” – informuje „Rzepa”.

Linie lotnicze w pocie czoła przygotowują loty międzynarodowe, które do i z Polski można wykonywać od 17 czerwca. Niektórzy z przewoźników wystartowali od razu, inne – jak np. Ryanair – planują loty wznowić od 1 lipca.

Tymczasem LOT nadal nie wydał oficjalnego komunikatu, czy i kiedy wznowi loty międzynarodowe. Na stronie internetowej można wprawdzie rezerwować rejsy np. do Londynu czy Wilna, ale niektóre z nich są nagle odwoływane.

Pracownicy alarmują natomiast, że sami nie wiedzą, na czym stoją.

‼️ Dostaliśmy grafiki pracy na lipiec.Nikt nie ma zaplanowanych lotów, same rezerwy i szkolenia!Czy LOT zamierza wznowić loty?Czy trwają przenosiny do LOT Polish Airlines?Pan prezes napisał dziś do pracowników,ale nie wspomniał,kiedy wracamy do latania.

Co to jest?😱#LOT_na_bruk

— Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotni… (@ZwiazekZZPPiL) June 16, 2020