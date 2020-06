Parlament Europejski w końcu może zrobić coś pożytecznego. Stowarzyszenie Patria Nostra od kilku lat wnioskowała do Komisji Europejskiej w związku z niewykonaniem przez niemiecką telewizję ZDF wyroku polskiego sądu. Nadawca miał przeprosić za kłamstwo na temat „polskich obozów zagłady” w odniesieniu do Auschwitz i Majdanku. Teraz Parlament Europejski postanowił w końcu zająć się petycją złożoną przez Polaków w tej sprawie.

Sprawa sięga 22 grudnia 2016 roku. Wówczas Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej telewizji publicznej ZDF opublikowanie na stronie internetowej przeprosin Karola Tendery – byłego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, który pozwał niemiecką telewizję. Sąd zakazał także używania stwierdzeń fałszujących historię. Tendera zmarł jednak 1 października 2019 roku w Krakowie w wieku 98 lat. Nie doczekał wykonania wyroku przez ZDF.

Wyrok krakowskiego sądu nie był jednak odosobniony. W listopadzie 2017 roku niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji również orzekł, że telewizja ZDF musi przeprosić za nazwanie niemieckich obozów zagłady „polskimi”.

Telewizja ZDF odwołała się jednak od tego wyroku do Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe, który anulował decyzję sądu w Koblencji. Uznał ponadto, że niemiecka telewizja ZDF nie musi wykonywać wyroku polskiego sądu.

Misję Karola Tendery kontynuuje jednak były więzień KL Auschwitz Stanisław Zalewski. To on złożył w tej sprawie petycję na ręce wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej. Autorami petycji są Stowarzyszenie Patria Nostra oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Zalewski jest przezesem tego ostatniego.

„Zwracamy się z prośbą o poparcie i pomoc w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia wykonania na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 r.” – napisano.

Masowe skargi

W odpowiedzi szefowa biura gabinetu politycznego KE stwierdziła, że Komisja nie ma kompetencji do podejmowania działań w tej sprawie. Była to odpowiedź w imieniu Jourovej. Autorzy petycji nie zgodzili się jednak z tym stanowiskiem. Obie organizacje postanowiły wysyłać do KE skargi na decyzję niemieckiego trybunału, który sprzeciwił się wykonaniu przez ZDF wyroku polskiego sądu. Polacy wysłali co najmniej kilkaset takich zażaleń.

Dopiero zmasowana akcja była w stanie poruszyć Brukselę. „Po zapoznaniu się z petycją Komisja Petycji uznała ją za dopuszczalną, ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań UE. Dlatego też poprosiłam Komisję Europejską o zbadanie sprawy” – napisała w odpowiedzi przewodnicząca Komisji Petycji Dolores Montserrat.

W piśmie skierowanym bezpośrednio do mecenasa Lecha Obary, prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra, zapewniono, że sprawą zajmą się dwie komisje PE. Oznacza to, że sprawa niewykonywania przez ZDF wyroku polskiego sądu najprawdopodobniej trafi pod obrady Europarlamentu.

„Z uwagi na przedmiot petycji przekazałam ją również Komisji Prawnej w celu przedstawienia opinii oraz poinformowałam o Pańskiej petycji Komisję Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego” – zapewniła Montserrat.

Źródła: patrianostra.org.pl/nczas.com