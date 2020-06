Amerykanie wskazali „antysemitów” w Polsce. Braun, Korwin-Mikke, Berkowicz i Kukiz na liście

W raporcie dotyczącym wolności religijnej na świecie, który dotyczy tak naprawdę przedstawicieli jednej religii, amerykanie nakreślili problem antysemityzmu. W Polsce na liście „okrutnych nienawistników” znalazło się aż pięciu posłów.

Stany Zjednoczone opublikowały raport na temat wolności religijnej na całym świecie. Co ciekawe odnosi się on głównie do jednej religii, a w części poświęconej Polski przede wszystkim do kwestii restytucji mienia i „antysemityzmu”.

W raporcie oprócz kwestii rzekomego antysemityzmu, o której w kolejnych akapitach przyznano wprost, że odbywają się spotkania pomiędzy ambasadą USA, a także dyplomatami tego kraju ze stroną Polską, reprezentowaną przed przedstawicieli kilku resortów oraz Prezydenta.

„Antysemityzm” w Polsce

Jak mawia redaktor Stanisław Michalkiewicz dawniej antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów, dziś zostaje nim okrzyknięty każdy, kogo Żydzi nie lubią. A nie lubią najczęściej za mówienie prawdy, w myśl zasady „to jest niedobra o tym mówić”.

Konrad Berkowicz. Za co poseł Konfederacji trafił na listę antysemitów to chyba jasne. Chodzi oczywiście o słynne uniesienie nad głową wiceminister sportu Anny Krupki jarmułki w czasie debaty przed wyborami europarlamentarnymi. Dlaczego miałoby być to obraźliwe nie wskazano. Tak po prostu jest i lepiej nie pytać.

Korwin-Mikke. Najstarszy z posłów Konfederacji trafił do grona „nienawistników”, za wypowiedź o tym, iż jego partia „nie jest antysemicka, jedynie nie lubi żydokomuny”. – Żydowscy komuniści to ludzie, którzy umieją tylko dzielić pieniądze rządowe, zatrudniać innych Żydów na stanowiskach rządowych i dzielić pieniądze podatnika – mówił Korwin-Mikke. – Oni nic nie wnoszą od siebie – dodawał.

Paweł Kukiz. Na liście antysemitów znalazł się także poseł Koalicji Polskiej-Kukiz’15. Były kandydat na Prezydenta zamieścił na Twitterze listę osób żydowskiego pochodzenia, które współpracowały z reżimem komunistycznym po II Wojnie Światowej i były odpowiedzialne za wydawanie wyroków śmierci wobec żołnierzy Armii Krajowej.

Grzegorz Braun. To oczywiście pozycja obowiązkowa na takiej liście. Poseł Grzegorz Braun znalazł się w raporcie dwukrotnie. Jeszcze jako kandydat stwierdził, że „obecność polityczna i wojskowa imperium Amerykańskiego w Polsce to element szantażu środowisk żydowskich wobec Polski”.

Druga wypowiedź, za którą został potępiony, odnosiła się do historii. Braun stwierdził, że Żydzi od wieków toczą wojnę, a także iż wojna ta skierowana jest przeciwko całemu chrześcijańskiemu światu. Oczywiście chodzi jedynie o te dwa wyrwane z kontekstu całego historycznego wykładu sformułowania.

Stanisław Tyszka. W raporcie swe miejsce znalazł także inny polityk Koalicji Polskiej-Kukiz’15. W tym przypadku chodzi o wypowiedź na temat restytucji mienia, kiedy PiS odrzucił projekt ustawy przeciw 447. – To pokazuje, że polski rząd nie jest już na kolanach, ale leży przed Stanami Zjednoczonymi i Izraelem – stwierdził Tyszka.

Oczywiście widać, szczególnie na przykładzie Pawła Kukiza, który jedynie w odpowiedzi na oskarżenia Polaków o mordowanie Żydów zamieścił nazwiska Żydów skazujących Polaków na karę śmierci, że o żaden antysemityzm tutaj nie chodzi, a o każde złe – choć prawdziwe – słowo na temat tej nacji.