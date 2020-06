Duda i Trzaskowski stchórzyli. Bosak apeluje do mediów [VIDEO]

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, zorganizował konferencję w której zaapelował o prawdziwą debatę prezydencką.

Krzysztof Bosak zwrócił się do komercyjnych stacji – Polsatu i TVN-u -, a także do mediów katolickich, by zorganizowały debatę z prawdziwego zdarzenia.

Podczas konferencji zwrócono uwagę, że kandydaci, którzy cieszą się tak dużym poparciem powinni „udowodnić swoją wartość”. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski nie chcą się jednak zmierzyć w kolejnej debacie.

Media komercyjne natomiast rezygnują z organizacji. Tym samym szansę na prezentację swoich poglądów i programów tracą mniejsi kandydaci. Przypomnijmy, że w starciu o fotel prezydencki zmierzy się 11. kandydatów. Media promuje jednak tylko dwóch mainstreamowych.

Na dodatek jedyna debata tej kampanii, ta w TVP, była, w opinii komentatorów, na wyjątkowo niski poziomie. Pytania były tendencyjne i populistyczne. Nie poruszono żadnego ważnego tematu – bardzie przypominało to przegląd ostatnich skandali w Polsce.

Komentatorom nie umknął też fakt, że wyraźnie starano się pomóc kandydatowi obozu rządzącemu i zaszkodzić prezydentowi z Warszawy. Tym samym to ta dwójka dostała największą promocję ze strony mediów, bo, jak rzecze stare porzekadło, „Nie ważne jak mówią. Ważne, że mówią”.