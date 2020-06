PILNE! Panika w PiS. Narada Dudy i Morawieckiego przed spotkaniem z Trumpem. Wraca temat 447?

Prezydent Andrzej Duda w trybie pilnym zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego na naradę. Chodzi o wizytę w USA i spotkanie z Donaldem Trumpem.

Andrzej Duda pilnie chce spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. „Do Rzeczy” informuje, że chodzi o wizytę Dudy w USA i spotkanie z Donaldem Trumpem.

Dotąd sądzono, że USA zapraszając Dudę chciał wspomóc PiS w wyborach. Prawo i Sprawiedliwość ma bowiem łatkę partii proamerykańskiej i Duda na stanowisku prezydenta na pewno Amerykanom odpowiada.

Teraz zaczęły pojawiać się głosy, że może chodzić o ustawę 447, dotyczącą bezpodstawnych roszczeń, które Żydzi wysuwają przeciw Polsce.

Oho, chyba dostali konkretne kwity od Amerykanów bo Duda przerywa tornee i wraca na pilną naradę z Morawieckim. — Adam Wojtasiewicz ✝️⚔️🇵🇱 (@wojtasiewiczpl) June 18, 2020

Chodzi o raport na temat wolności religijnej na całym świecie, który w USA opublikowano 10 czerwca. Co ciekawe odnosi się on głównie do jednej religii, a już we wstępie opracowanie odnosi się m.in. do kwestii restytucji mienia żydowskiego.

