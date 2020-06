Prezydent Duda na finiszu kampanii poleci do USA. Spotka się z Donaldem Trumpem

„Prezydent USA Donald Trump przyjmie 24 czerwca w Białym Domu prezydenta Polski Andrzeja Dudę” – poinformowało w środę wieczorem biuro prasowe amerykańskiego przywódcy.

Informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała także ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.

W oświadczeniu przekazano, że Trump ma rozmawiać z Dudą o „dalszym rozwoju współpracy obronnej” Polski i USA oraz o sprawach dotyczących handlu, sektora energetycznego i bezpieczeństwa telekomunikacji.

Nie ulega wątpliwości, że Duda wizytę w USA wpisuje w kampanię wyborczą. Takie spotkania ogłasza się zazwyczaj z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, tymczasem teraz informację podano zaledwie tydzień przed spotkaniem.

Polski prezydent Biały Dom odwiedzi 24 czerwca. I turę wyborów zaplanowano cztery dni później, 28 czerwca. Ewentualna druga odbędzie się 12 lipca.

President Donald Trump @POTUS will welcome President of Poland Andrzej Duda @prezydentpl to the @WhiteHouse on Wednesday, June 24, 2020. The two leaders will discuss further advancing our defense cooperation, as well as trade, energy, and telecommunications security. Powodzenia! pic.twitter.com/XVAa0IPRPW

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) June 17, 2020