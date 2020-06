Nie jedz tego! Groźna bakteria atakuje pożywienie. Najpierw była Biedronka, teraz Lidl

To nie był dobry tydzień dla koneserów sera. Najpierw Biedronka musiała wycofać jeden z nich, który skażony był groźną bakterią. Teraz Lidl wydał ostrzeżenie o natychmiastowym wycofaniu swojego produktu.

W poniedziałek Lidl poinformował o wycofaniu sera korycińskiego firmy Zarzeccy. Produkt był dostępny tylko w tej sieci supermarketów. „Przedsiębiorstwo Zarzeccy Sp. z o.o. informuje, że produkt >>Ser Koryciński Swojski naturalny<< wyprodukowany 01.06.2020 r. z datą ważności do 01.07.2020 r. z dniem 22 czerwca 2020 r. zostaje wycofany z powodu niewłaściwych norm jakościowych. Nie należy go spożywać. Można go zwrócić do sieci Lidl, gdzie klient otrzyma zwrot ceny zakupu” – czytamy w komunikacie.

Nie wiadomo jednak co dokładnie było powodem wycofania produktu. Tę kwestię wyjaśnił dopiero późnym popołudniem Główny Inspektorat Sanitarny.

Komunikat GIS

Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, poinformował o wycofaniu z obrotu partii produktu „Ser Koryciński swojski naturalny, ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”.

Powodem jest wykrycie bakterii Listeria monocytogenes w trakcie badań urzędowych w trzech z pięciu badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Wycofaniu podlega partia produktu „SER KORYCIŃSKI SWOJSKI NATURALNY, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”.

Producent: Zarzeccy Sp. z o.o., 16-140 Korycin, Mielniki 19, Wet. Nr Ident. 20117216. Dystrybutorem jest Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne

Data produkcji: 01.06.2020. Data produkcji jest jednocześnie numerem partii. Termin spożycia do 01.07.2020

Państwowa Inspekcja Sanitarna bezzwłocznie po uzyskaniu dyskwalifikujących partię wyników badań poinformowała dystrybutora produktu – Lidl sp. z o.o. sp. k. i inspekcję weterynaryjną właściwą do kontroli producenta.

GIS podał, że firma Lidl niezwłocznie po otrzymaniu informacji zadecydowała o rozpoczęciu procedury wycofania z rynku przedmiotowego artykułu. Inspekcja weterynaryjna rozpoczęła kompleksową kontrolę w zakładzie produkcyjnym.

Konsumenci powinni sprawdzić, czy mają wskazaną partię produktu. Produkt z tej partii należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony.

Wcześniej ta sama bakteria pojawiła się w serku z Biedronki

11 czerwca Główny Inspektorat Sanitarny postanowił wycofać ze sprzedaży „Serek zakopiański Światowid z gór 200 g”. W jednej z partii wykryto bakterię Listeria monocytogenes. To bardzo niebezpieczny patogen, który może doprowadzić do zakażenia, a w konsekwencji nawet do sepsy. Szczególnie zagrożone są kobiety w ciąży.

„W jednej z pięciu prób partii Serka zakopiańskiego poddanej urzędowej kontroli żywności wykryto bakterie Listeria monocytogenes” – informuje GIS. Spożywanie produktów zanieczyszczanych tą bakterią może prowadzić do listeriozy. To bardzo ciężkie zakażenie, które w 20-30 proc. przypadków prowadzi do śmierci. Więcej na ten temat TUTAJ.

Źródła: Fakt.pl, PAP