Od razu bezpieczniej. ABW zatrzymała osoby podejrzewane o produkowanie przedmiotów z symboliką nazistowską

No i jak tu się nie czuć bezpiecznie, kiedy służby rozbijają tak groźne grupy przestępcze. Teraz ABW zatrzymała cztery osoby podejrzewane o produkowanie, posiadanie i przesyłanie przedmiotów zawierających treści propagujące nazistowski ustrój państwa.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który niedawno zajmował się tym co Kazik mówił w „Najwyższym Czasie!”, teraz poinformował o bohaterskim wyczynie ABW. Agencja Bezpieczeństwa zatrzymała dziś cztery osoby podejrzewane o propagowanie nazistowskiego ustroju państwa.

– Do zatrzymań doszło na terenie województwa łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. ABW przeszukała lokale należące do podejrzanych – ujawniono w nich i zabezpieczono przedmioty o charakterze propagandowym oraz o tematyce nazistowskiej – powiedział PAP Żaryn.

Oczywiście zatrzymania odbyły się na podstawie skandalicznego artykułu 256 KK. Na jego podstawie: Karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Artykuł ten powoduje naruszenie prawa do prywatności. Po pierwsze każdy powinien mieć na własny użytek co tylko chce, nawet taką obrzydliwość jak przedmiot z symboliką nazistowską. Nie da się wykazać, że posiadanie przez kogoś czegoś na własny użytek w domowym zaciszu, może w jakiś sposób zagrażać innym osobom.

Po drugie prawo nie powinno zajmować się tak niezdefiniowanymi kwestiami. Wiele symboli ma różną interpretację, a nie jedyną słuszną, jak chociażby oklepana już swastyka. Po drugie co to znaczy „inny ustrój totalitarny”, co jest symbolem faszystowskim, a co nim nie jest. Czym wreszcie jest faszyzm, bo przy obecnej zmianie znaczenia pojęć mamy tu ogromne pole do nadużyć.