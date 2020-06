Ruch #BlackLivesMatter oprócz walki o „równe prawa”, zajmuje się ostatnio m.in. obalaniem pomników. Shuan King doszedł więc do wniosku, że do oprócz Kościuszki czy Kolumba „manifestanci” powinni też obalać pomniki „białego Jezusa”. Jak twierdził, od zawsze były formą „białej supremacji”. „Gdy w Biblii rodzina Jezusa chciała się ukryć i wtopić w tłum, zgadnijcie gdzie się udali? Do Egiptu! Nie do Danii. Zburzyć to” – stwierdził.

„Wszystkie freski i witraże białego Jezusa, jego europejskiej matki i ich białych przyjaciół też powinny zostać obalone. Są obrzydliwą formą białej supremacji. Stworzone jako narzędzia opresji. Rasistowska propaganda. Powinny wszystkie zostać obalone” – skwitował aktywista.

Yes.

All murals and stained glass windows of white Jesus, and his European mother, and their white friends should also come down.

They are a gross form white supremacy.

Created as tools of oppression.

Racist propaganda.

They should all come down.

— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020