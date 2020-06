Premier Mateusz Morawiecki był gościem Radia PiK. Padło m.in. pytanie o Program „500 plus” oraz słowa Margaret Thatcher. Szef polskiego rządu dał upust socjalistycznej propagandzie.

Dziennikarz Radia PiK zapytał premiera Morawieckiego, czy program „500 plus” to „socjal czy projekt cywilizacyjny”. Szef rządu powtórzył propagandę sukcesu. Morawiecki twierdził, że w dobie pandemii jest to wręcz „błogosławieństwo”.

– Proszę sobie wyobrazić, że ludzi, którzy nie dość, że mieliby obawy o utratę pracy, nie mieliby jeszcze wsparcia dla swoich pociech. Dla dzieci, dla młodzieży, w postaci właśnie „500 plus” – mówił.

Morawiecki twierdził, że poprzez „lepszą edukację dzieci, lepsze ich wychowanie, poprzez większą możliwość wykształcenia i poprzez redukcję ubóstwa” socjalizm ma doprowadzić do tego, że „wszyscy w Polsce będziemy mieli się dzięki temu lepiej”.

Premier przekonywał również, że jest to projekt „prodemograficzny”. Statystyki są jednak nieubłagane. Z danych wynika, że po chwilowym wzroście urodzeń w 2016 i 2017 roku, w kolejnych latach w Polsce odnotowano spadek urodzeń.

Dziennikarz nawiązał również do krytyków programu 500 plus, którzy przywołują słowa Margaret Thatcher.

– Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy – mówiła polityk.

Słowa Morawieckiego, jakie padły w kontrze do stwierdzenia brytyjskiej premier, co najmniej zaskakują.

– Bo Margaret Thatcher nie wiedziała jak gigantyczną lukę w VAT i w innych podatkach stworzy rząd PO. Rząd w którym był Rafał Trzaskowski, bo dołączył do rządu Donalda Tuska w 2013 roku. Poprzez to, że my zlikwidowaliśmy w dużym stopniu mafie VAT-owskie, co można sobie potwierdzić w dokumentach Komisji Europejskiej, a więc jest to już dzisiaj bardzo dobrze udokumentowany proces. My dzięki temu te pieniądze wydobyliśmy rzeczywiście z przepaści w którą one wpadały za rządów PO. Zabieramy zatem mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym, przemytnikom papierosów, paliwa, alkoholu, bo było tego mnóstwo. Gigantyczna skala, zanim nie doszliśmy do rządów i dane o tym świadczą i dzięki temu znalazło się kilkadziesiąt miliardów nowych środków na fundusz dróg lokalnych, który dzisiaj tu w Bydgoszczy ogłosiłem, że poszerzamy również na miasta na prawach powiatu, a więc Bydgoszcz z tego również skorzysta – twierdził Morawiecki.

Pan premier chyba za ciężko pracuje.

Gdyby się ktoś zastanawiał, to jest komentarz do słynnych słów pani Thatcher z konferencji Torysów w Blackpool w 1983 r. o tym, że nie ma publicznych pieniędzy, da tylko pieniądze podatników. https://t.co/4YVVTDUshj — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) June 23, 2020

Źródło: Radio PiK