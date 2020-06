Uczestnik konkursu Mr Gay podrzynał gardło kukle abpa Jędraszewskiego. Po 10 miesiącach usłyszał zarzuty

Prokurator przedstawił zarzuty Markowi M., który podczas gali finałowej Mr Gay Poland symulował podcięcie gardła arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu – podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Podejrzany usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do zabójstwa duchownego i nienawiści na tle różnic wyznaniowych, a także znieważenia wyznawców Kościoła katolickiego.

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w Poznaniu podczas gali reklamowanej jako „wybór geja roku”.

„Marek M. w przebraniu drag queen tańczył na scenie z dmuchaną lalką symbolizującą duchownego, którego zdjęcie było do niej przyczepione. Przy słowach odtwarzanej piosenki ‚Lola, zabiłam go’ zasymulował podcięcie nożem gardła arcybiskupa, a dla większego efektu rozlał sztuczną krew” – przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Dodała, że materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia mężczyźnie zarzutu popełnienia przestępstwa: publicznego nawoływania do zbrodni (art. 255 par. 2 kodeksu karnego), nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych (art. 256 par. 1) i znieważania z powodu przynależności wyznaniowej (art. 257 par. 1).

Wydarzenia w klubie Punto

W połowie sierpnia ub.r. w poznańskim klubie Punto odbyły się wybory homoseksualnej piękności Mr. Gay Poland. W czasie imprezy niejaki Marek M. vel Mariolkaa Rebell, przebierający się za wulgarnie wyglądającą kobietę, wystąpił z dmuchaną lalą, do której dokleił wizerunek abpa Marka Jędraszewskiego. W trakcie swego „show” symulował poderżnięcie gardła metropolity krakowskiego.

Kiedy o zdarzeniu zrobiło się głośno w całej Polsce, organizatorzy wydarzenia wydali oświadczenie, w którym przeprosili za występ z udziałem przebierańca Mariolkaa Rebell.

„Jako organizatorzy konkursu Miss Lesbian Poland 2019 oraz Mr Gay Poland 2019, które odbyły się 9 i 10 sierpnia w Poznaniu, pragniemy oświadczyć, że sprzeciwiamy się wszelkim rodzajom mowy nienawiści, nawoływania do przemocy oraz innym formom propagowania tego typu postaw” – napisano.

W środę wieczorem rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zapowiedział podjęcie z urzędu sprawy występu z „kukłą” przedstawiającą abpa Jędraszewskiego. „Trudno mi znaleźć uzasadnienie dla tego typu działań promujących przemoc, szczególnie pod płaszczykiem wolności artystycznej” – napisał na Twitterze Adam Bodnar.

16 sierpnia 2019 roku prokuratura poznańska poinformowała, że z urzędu zajmie się sprawą Marka M. i jego „występu”. Wymiar sprawiedliwości potrzebował „jedynie” 10 miesięcy, by postawić zarzuty. Batalie sądowe, odwołania itd., będą trwały pewnie kilka lat.