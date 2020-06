Żółtek OSTRO o słowach Bosaka. „Chyba z tym gwoździem to prawda”

Kandydat KNP i Polexitu na prezydenta RP, Stanisław Żółtek, odniósł się do słów Krzysztofa Bosaka o wolnych niedzielach handlowych.

Stanisław Żółtek wziął udział w forumowym wywiadzie portalu Wykop. Kandydat KNP i Polexitu odpowiadał na pytania forumowiczów.

Jeden z użytkowników zapytał, czy Żółtek zgadza się ze stwierdzeniem, że „niedziele wolne od handlu, to cywilizowana forma kapitalizmu”?

Autorem tych słów jest Krzysztof Bosak, który chociaż jako kandydat Konfederacji ma bardzo wolnościowy program gospodarczy, to opowiada się za utrzymaniem zakazu handlu. Narodowiec twierdzi, że jest „zainteresowany przetrwaniem cywilizacji chrześcijańskiej, opartej na silnej rodzinie, wartościach tradycyjnych, w której ludzie stojący niżej w hierarchii społecznej są szanowani”.

„Przykro mi, ale chyba z tym gwoździem to prawda” – odpisał Stanisław Żółtek.

To z kolei nawiązanie do słów Janusza Korwina-Mikkego, który kiedyś stwierdził, że narodowcy mają „gwóźdź w mózgu” i to z jego powodu mają socjalistyczne odchylenia.

Mimo to, Stanisław Żółtek wyraża chęć dołączenia do Konfederacji będącej jedynym blokiem poważnych partii prawicowych w Polsce. Obecnie do tej szerokiej koalicji należą konserwatywni liberałowie, monarchiści i narodowcy. Wczoraj również Krzysztof Bosak zapraszał Żółtka „na pokład”.

W wyborach prezydenckich Konfederację reprezentuje prawdopodobnie najbardziej wolnościowy z narodowców – Krzysztof Bosak. W jego osobie łączą się idee całego środowiska Konfederatów.

