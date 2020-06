Nocna impreza przerodziła się w jatkę. 22 policjantów rannych w Londynie [VIDEO]

Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie imprezy masowe zostały zakazane i nadal w mocy pozostaje ograniczenie zgromadzeń do maksymalnie sześciu osób. Niemniej zdarza się, że różne nielegalne imprezy są organizowane.

Jak poinformowała policja, funkcjonariuszy wezwali mieszkańcy skarżący się na hałasy, zachowania antyspołeczne i akty przemocy, a przed interwencją policjanci wydali polecenie rozejścia się. Uczestnicy imprezy zareagowali na to agresją.

Jak widać na nagraniach z zajść, które pojawiły się w mediach społecznościowych, imprezowicze rzucali ciężkimi przedmiotami w interweniujących policjantów. Według relacji brytyjskich mediów, w ruch poszły cegły, metalowe pręty oraz noże.

Kilka samochodów policyjnych zostało uszkodzonych. Część osób biła się także między sobą.

Rannych zostało 22 policjantów, w tym dwóch poważnie – trafili szpitala. Podobnie, jak dwóch awanturujących się. Cztery osoby aresztowano.

Brixton

Damn❗️😳 a block party in #brixton got crazy last night 👀 police tried shutting it down but the people turned on them and kicked them out of the area 😳😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/qE3QKXryFq

— B1LLIONZ.TV (@B1llionzT) June 25, 2020