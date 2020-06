Rekordowe odszkodowanie. Producent szamponów zapłaci 2,1 mld dolarów pokrzywdzonym kobietom

Znany producent szamponów i produktów dla dzieci Johnson&Johnson musi zapłacić 2,1 mld dolarów odszkodowania. Ofiary szokującego procederu umierały w trakcie procesu.

Sąd apelacyjny w Missouri nakazał Johnson&Johnson zapłatę 2,1 mld dolarów 22 kobietom, które zachorowały na raka jajników z powodu zanieczyszczenia azbestem pudru dla niemowląt. Finału szokującej historii nie dożyły niektóre z poszkodowanych.

Batalia klientek z wielkim koncernem trwała latami. 6 kobiet zmarło jeszcze przed procesem, a od zapadnięcia wyroku w I instancji zmarło kolejne 5 kobiet.

W ww. przypadkach odszkodowanie trafią do spadkobierców ofiar. Batalia przed sądem – jakkolwiek brutalnie, by to nie zabrzmiało – opłaciła się koncernowi.

Ostateczna kwota została bowiem zmniejszona o ponad połowę. Sąd niższej instancji nakazał zapłatę aż 4,7 mld dolarów (tj. ok. 18 mld złotych).

Niemniej firma odwołując się od wyroku domagała się jego całkowitego odrzucenia. Jednak sąd uznał, że Johnson&Johnson zachowywał się nagannie, wskazując na wewnętrzne memorandum firmy z lat sześćdziesiątych XX wieku.

W memorandum wskazywane były problemy z rakotwórczym azbestem w talku, z którego robiono puder.

– Rozsądnym wnioskiem z wszystkich dowodów jest to, że oskarżeni, kierując się zyskami, zlekceważyli bezpieczeństwo konsumentów, pomimo wiedzy, że talk w ich produktach powodował raka jajnika – brzmi uzasadnienie wyroku cytowane przez „The New York Times.

Łącznie poszkodowane otrzymają 0,5 mln dolarów odszkodowania i 1,6 mld dolarów zadośćuczynienia. Johnson&Johnson zamierza odwołać się do Sądu Najwyższego.

Koncern bronił swoich produktów opartych na talku w 19 tysiącach procesów. Jednocześnie firma w zeszłym miesiącu poinformowała o zaprzestaniu produkcji produktów opartych na talku w USA i Kanadzie.

Oficjalnym powodem był spadek sprzedaży i „dezinformację na temat bezpieczeństwa produktu”.

Z kolei w 2019 roku Food and Drug Administration (amerykański odpowiednik Głównej Inspekcji Sanitarnej) wykryła śladowe ilości azbestu w pudrze dla niemowląt, co zmusiło Johnson&Johnson do wycofania 33 tys. jego opakowań.

Źródło: Rzeczpospolita