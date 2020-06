Małpy internowały mieszkańców miasta w Tajlandii. „Ich gangi przejęły władzę”

Mieszkańcy Lopburi zabarykadowali się w swoich domach. Chowają do środka wszystkie sprzęty i boją się wychodzić na ulice.

Niektóre sklepy zaopatrzyły się w metalowe zabezpieczenia. Brakuje klientów, a ataki małpich gangów są coraz gwałtowniejsze. Tym bardziej, że są po prostu głodne.

Wina za taką sytuację spada częściowo na pandemię koronawirusa. Wymiotła ona z miasta zagranicznych turystów, którzy zwykle dokarmiali makaki. Małpy przyzwyczajone od takich zachowań i pozbawione nagle dodatkowych posiłków domagają się ich teraz od tubylców. Szybko też przeniosły się z opustoszałej dzielnicy turystycznej i okolic odwiedzanej przez turystów starej świątyni w inne rejony miasta.

Wygląda na to, że małpy przejęły władzę na czas „kryzysu koronawirusa”. Wcześniej makaki były atrakcją turystyczną Lopburi i przynosiły jego mieszkańcom dodatkowe dochody. Teraz władze mają problem.

Na razie próbuje się zwierzęta sterylizować, bo grozi szybkie podwojenie wielotysięcznego już stada. Mieszkańcy miasta liczą na powrót turystów, co mogłoby rozładować sytuację. Problem w tym, że gangi głodnych małp raczej atrakcją już nie będą.

Hoards of starving monkeys storm Lopburi in central Thailand after the tourists who usually feed them fled due to #Coronavirus pic.twitter.com/pOuohtUIcs

— Shakthi #StayHomeSaveLives (@v_shakthi) April 9, 2020