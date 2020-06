Kilkunastu mieszkańców Seattle złożyło pozew zbiorowy przeciwko miastu za naruszenie gwarantowanego im przez konstytucję prawa własności. Chodzi o pozostawienie bez nadzoru służb „strefy autonomicznej” w dzielnicy Capitol Hill, utworzonej przez bojówkarzy Antify i anarchistów.

Jak podkreślają sygnatariusze pozwu, „strefa wolna od policji” została utworzona w Seattle 8 czerwca przez „protestujących” w związku ze śmiercią George’a Floyda. Od tamtej pory m.in. nieruchomości, które się w niej znajdują, są bezkarnie niszczone. Najpierw obszar ten nosił nazwę „Strefa Autonomiczna Capitol Hill” (CHAZ), później przemianowano go na „Zorganizowany Protest na Capitol Hill” (CHOP).

Obszar ten jest poza kontrolą policji. Jak podkreślają autorzy pozwu, naraża to m.in. prowadzone przez nich firmy na bezprawne działania niektórych „mieszkańców” CHOP. W pozwie wymieniono m.in. napisy wykonane sprayem na elewacjach sklepów. Ponadto „protestujący” mają dopuszczać się pogróżek wobec właścicieli, którzy usiłują zmywać graffiti ze swoich budynków.

W pozwie wymieniono też incydent, do którego doszło 14 czerwca. W sklepie jednego z powodów zjawił się napastnik, który zaatakował nożem jego syna. Agresora obezwładniono, jednak – według relacji wściela – policja nie zareagowała na wezwanie. Co więcej, pozostali „protestujący”, którzy przebywają w tej strefie, zmusili go do wypuszczenia napastnika.

Autorzy pozwu domagają się od miasta odszkodowania za poniesione straty majątkowe, uszkodzone mienie i pozbawienie ich prawa własności. Ponadto chcą też przywrócenia pełnego publicznego dostępu do CHOP.

11 czerwca Donald Trump wezwał na Twitterze władze miasta do „odzyskania” go z rąk „terrorystów”.

„Wewnętrzni terroryści przejęli Seattle, oczywiście napędzani przez radykalnie lewicowych demokratów. PRAWO i PORZĄDEK!” – napisał prezydent USA.

Trump wezwał gubernatora stanu Waszyngton i burmistrza Seattle do podjęcia natychmiastowych działań w celu przywrócenia porządku w mieście.

„Odzyskajcie natychmiast swoje miasto. Jeśli tego nie zrobicie, zrobię to ja. To nie zabawa. Tych okropnych anarchistów trzeba jak najszybciej powstrzymać” – podkreślił Trump.

