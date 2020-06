Osama bin Laden na trybunach. Klub gęsto się tłumaczy

W nowej, koronawirusowej rzeczywistości mecze piłkarskie na Wyspach Brytyjskich rozgrywane są bez udziału publiczności. To oznacza duże straty finansowe dla klubów.

Leeds zainicjowało akcję, która miała na celu choć po części te straty zminimalizować. Kibice mogli za 25 funtów wykupić miejsce na trybunach. Na krzesełku pojawia się wówczas tekturowy baner z ich podobizną.

Jednym z takich „kibiców” został Osama bin Laden, saudyjski terrorysta i były, bo oficjalnie już nieżyjący, przywódca Al-Kaidy.

Zdjęcie z jego podobizną wywołało wielki skandal w Anglii. Gdy o sprawie zaczęły pisać media, Leeds od razu usunęło fotografię bin Ladena i przeprosiło za zaistniałą sytuację. Dodatkowo zapowiedziało, że dokładnie sprawdzi wszystkie fotografie przed następnym spotkaniem.

An example of when fan engagement goes wrong…

Someone has paid to have a cardboard cutout of Osama Bin Laden in the crowd at Leeds United 😳 pic.twitter.com/WHRSAGp9ov

— Behind Sport (@BehindSportHQ) June 24, 2020