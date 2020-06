UWAGA! Nadchodzą kolejne nawałnice. Aż dziewięć województw zagrożonych

Po potężnych nawałnicach, jakie w piątek przeszły nad Podkarpaciem oraz Śląskiem, sobota również szykuje się niespokojna. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla dziewięciu oraz hydrologiczne dla czterech województw.

Ostrzeżenia przed burzami

IMGW informuje, że ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla woj. lubelskiego i podkarpackiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz, z opadami deszczu wynoszącymi miejscami od 25 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia wydano dla woj. pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego.

Synoptycy prognozują tam wystąpienie burz, z opadami deszczu wynoszącymi miejscami od 10 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Na terenach tych również może spaść grad.

Przed nami kolejny dzień z gwałtownymi burzami, intensywnymi opadami deszczu i gradem. Lokalnie znowu może spaść nawet 100 mm wody co będzie powodować powodzie błyskawiczne. Porywy wiatru mogą sięgnąć 100 km/h. pic.twitter.com/QNjF4n5MLi — meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) June 27, 2020

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenia hydrologiczne

W sobotę IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla części województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

W części woj. podkarpackiego i małopolskiego obowiązuje alert drugiego stopnia. Jak wyjaśnia IMGW, na obszarach tych w związku z prognozowanymi opadami deszczu należy spodziewać się wzrostu poziomu wody do strefy stanów wysokich.

„Lokalnie możliwe jest ponowne przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, stanów alarmowych” – informuje IMGW.

IMGW wydało także alert hydrologiczny pierwszego stopnia dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Tam – po opadach deszczu – na mniejszych rzekach i w dorzeczach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Z kolei w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.