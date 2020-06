L’Oreal do sedesu i na śmieci. Klienci rozpoczęli bojkot firmy za jej nachalną i nadgorliwą politpoprawność [WIDEO]

Francuska firma kosmetyczna L’Oreal wycofuje z nazw i opisów swych produktów takie słowa jak „biały” „jasny” etc, bo według niej mają one zabarwienie rasistowskie. Klienci na tę głupotę odpowiedzieli akcją bojkotowania produktów firmy.

Fala histerii i upadlania się przez zachodnie firmy nie ma końca. Wszystkie na wyścigi ogłaszają, jak to walczą z realnym, ale najczęściej całkowicie wyimaginowanym rasizmem. Korzą się i przepraszają, byle tylko dogodzić lewakom i czarnym rasistom z BLM

Po tym, jak amerykańska firma kosmetyczna Unilever ugięła się pod histerią rozpętaną w mediach społecznościowych i oznajmiła o wycofaniu z nazw i opisów produktów odniesienia do rozjaśniania skóry, teraz to samo robi francuski L’Oreal.

Rzeczniczka największej na świecie firma kosmetycznej, oznajmiła, iż z nazw produktów do wieczornej pielęgnacji skóry usunięte będą słowa odnoszące się do „bieli”, „jasności” i „rozjaśniania” etc.

Obłąkanym bojówkarzom politpoprawności to za mało. Rokhaya Diallo, działaczka antyrasistowska i feministyczna, oskarża firmę, że nadal chce zarabiać na rasizmie i żąda nie tylko zmiany nazw, ale też całkowitego wycofania ze sprzedaży produktów rozjaśniających skórę, czy wybielających ją.

Na żenujące decyzje L’Oreal zareagowali klienci, którzy zorganizowali akcję #JarreteLoreal, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „przestaję kupować L’Oreal”. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo filmów pokazujący jak produkty francuskiego giganta kosmetycznego lądują w śmieciach, a nawet w sedesie.

Trudno orzekać o skuteczności takiej akcji bojkotu. Wiadomo, że amerykańska firma Gillette zapłaciła wielka cenę za uprawianie politpoprawnej propagandy.

#JarreteLoreal et vous ? Utilisez le # et postez vos vidéos ! pic.twitter.com/2nOhWgGOJw — Damoclès (@Damocles_Fr) June 27, 2020