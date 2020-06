Arcybiskup Libreville opowiada się przeciw dekryminalizacji homoseksualizmu w swoim kraju

Metropolita Libreville ks. abp Jean-Patrick Iba-Ba skrytykował depenalizację homoseksualizmu. Zniesienie karania sodomii uchwaliło Zgromadzenie Narodowe Gabonu. Biskup nazwał taką decyzję „aberracją”. Wskazał, że praktyki homoseksualne są sprzeczne z obyczajami panującymi w tym afrykańskim kraju, a także z poglądami większości Gabończyków.

Swój sprzeciw hierarcha argumentował „mądrością naszych przodków”, zapisami Konstytucji, szacunkiem dla rodziny i zasadami wiary chrześcijańskiej. Hierarcha podkreślił, że depenalizacja może prowadzić osoby o „słabych sumieniach” do „podjęcia dewiacyjnych zachowań”.

Jego zdaniem naraża to też samych homoseksualistów „na wrogie reakcje”. Wezwał też władze państwa, by przemyślały jeszcze swą decyzję.

Zgromadzenie Narodowe, będące izbą niższą gabońskiego parlamentu, przyjęło ustawę depenalizującą homoseksualizm 23 czerwca. Burzliwa dyskusja trwała kilka godzin. Ostatecznie 48 deputowanych było za, 24 przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu. Obecnie ustawą zajmie się Senat, który może ją przyjąć, poprawić albo odrzucić.

Z inicjatywą depenalizacji homoseksualizmu wystąpił rząd Juliena Nkoghé Békalé, który zadowolić zagraniczne lobby. Ustawa nie tylko depenalizuje sodomię, ale legalizuje homoseksualne związki i pozwala na całowanie się w miejscach publicznych, co było uznawane za zgorszenie publiczne.

Ustawa wywołała społeczne protesty, a policja rozpędziła demonstrację przed Senatem, aresztując na kilka godzin niektórych jej uczestników.

Ks. abp Jean-Patrick Iba-Ba w liście do władz napisał: „W imię mądrości naszych przodków, zawartych w naszych różnych kulturach, które celebrują Życie, Miłość i Rodzinę, mówimy NIE depenalizacji homoseksualizmu. W imię naszej Konstytucji, która głosi przywiązanie do naszych głębokich i tradycyjnych wartości społecznych, do naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i duchowego, mówimy NIE depenalizacji homoseksualizmu. W imię szacunku dla Rodziny zdefiniowanej jako naturalna podstawowa komórka społeczeństwa i w imię małżeństwa, związku między dwojgiem ludzi różnej płci, mówimy NIE depenalizacji homoseksualizmu.”

Arcybiskup przywołał Pismo św. i dodał, że „odrzucenie homoseksualizmu jest obowiązkiem, ochroną odwiecznych wartości naszych cywilizacji, a nie dyskryminacją ”. Podkreślił także „szkodliwe konsekwencje”, jakie dekryminalizacja homoseksualizmu może mieć dla przyszłych pokoleń. Niestety, papież Franciszek postanowił Arcybiskupa Libreville przywołać „do porządku”…

