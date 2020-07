Tęczowe aktywistki staną przed sądem za profanację w Płocku

Płocka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech kobiet, które znieważyły wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2019 roku. Wokół kościoła św. Dominika rozlepiono bowiem naklejki z Matką Bożą w tęczowej „aureoli”.

Prokuratura postawiła zarzuty Elżbiecie P., Annie P. oraz Joannie G. Kobiety usłyszały zarzut z art. 196 Kodeksu Karnego – obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej.

Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 roku. Oskarżone miały rozlepiać naklejki wokół płockiego kościoła pw. Św. Dominika. Na nalepkach widniał sprofanowany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Maryja i Jezus mieli na nim tęczowe „aureole”, co stanowiło nawiązanie do ideologii LGBT.

Ponadto sprzeciw budzi także wybór miejsc, w których przyklejono naklejki. Znalazły się one bowiem m.in. na koszu na śmieci oraz przenośnej toalecie, a także na transformatorze, znakach drogowych i ścianach budynków.

Z ustaleń płockiej prokuratury wynika, że kobiety działały wspólnie i w porozumieniu. Teraz sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Płocku. Oskarżonym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat pozbawienia wolności.

Źródło: radiomaryja.pl