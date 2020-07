ING ulega presji lewactwa! Wycofuje raport pozytywnie oceniający program gospodarczy Bosaka

To prawdziwy skandal! ING wycofuje raport na temat programów gospodarczych kandydatów na Prezydenta, w którym najbardziej pozytywnie oceniono program Krzysztofa Bosaka. To wywołało oburzenie lewackiego stowarzyszenia „Akcja Demokracja”, które walczy z wolnością słowa.

Przypomnijmy, że ekonomiści ING Banku wzięli pod lupę programy wyborcze kandydatów na prezydenta. Przeanalizowali potencjalny wpływ realizacji ich postulatów gospodarczych na równowagę budżetową.

Program Bosaka pozytywny dla gospodarki

Jak podkreślono, „jedynym kandydatem, którego działania miałyby pozytywny wpływ na kondycję budżetową jest Krzysztof Bosak”. Rafał Benecki i Leszek Kasek z ING Banku zwrócili uwagę, że kandydat Konfederacji przedstawia najbardziej liberalny gospodarczo program. Jako prezydent mógłby zawetować ustawy wprowadzające podwyżki podatków.

Ponadto Bosak postuluje też podwyższenie kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 3091 zł. Popiera także obniżenie stawek VAT na żywność i dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne. Ekonomiści docenili też oszczędności, jakie przyniosłoby postulowane przez Bosaka zmniejszenie liczby posłów o połowę.

Lewica obrażona na fakty

Wyniki ustaleń ekonomistów nie spodobały się lewackiej organizacji wspierającej m.in. tęczowy marksizm, czyli Akcji Demokracji. – ING – nie róbcie kozaka z Bosaka! – czytamy w dramatycznym apelu.

– Domagamy się natychmiastowego wycofania rekomendacji ING Banku Śląskiego dla programu Krzysztofa Bosaka. Jego poglądy są zagrożeniem dla demokracji, ochrony klimatu, praw człowieka oraz sprawiedliwości społecznej – czytamy na stronie organizacji.

Następnie padły oskarżenia o rzekomy faszyzm i faszystowskie wzorce w programie Krzysztofa Bosaka. Akcja Demokracja uznaje, że…nie wolno oceniać kandydata pod względem ekonomicznym, bo jego poglądy są zagrożeniem dla demokracji, ochrony klimatu i sprawiedliwości.

Lewacy, którzy wszędzie widzą faszyzm, nie dostrzegają go we własnym postępowaniu, kiedy domagają się cenzurowania kandydata w demokratycznych wyborach. Demokracja, demokracją, ale jak nam się jej wyniki nie podobają, to już tak jakby mniej.

ING ulega presji

Niestety ING uległo presji lewicowego stowarzyszenia. To już kolejny przykład tego jak cenzura wkracza do Polski. Wcześniej Allegro pod presją stowarzyszenia „Nigdy Więcej” wycofało ze sprzedaży książkę Rafała Ziemkiewicza „Cham niezbuntowany”.

– W związku z tym, że oceny wpływu programów wyborczych na saldo budżetowe, zawarte w raporcie „Poland: Presidential election preview”, stały się przedmiotem nieuzasadnionych interpretacji niezgodnych z intencją autorów raportu, podjęliśmy decyzję o ich wycofaniu – czytamy w komentarzu ING.

Przekładając to „z Polskiego na nasze”, ING wycofuje raport ekonomistów tylko dlatego, że albo ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem albo ktoś obraża się na fakty. Do Polski wkracza cenzura znana z Zachodu, gdzie nie można głosić niepoprawnych politycznie faktów.