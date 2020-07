Janusz Korwin-Mikke o konflikcie Mazurek-Mosbacher. „Czyją agenturą jest TVN”? [FOTO]

Konflikt Georgette Mosbacher i Beaty Mazurek rozgrzał Twittera do czerwoności. Głos w sprawie postanowił zabrać Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji i prezes partii KORWiN.

„Beato Mazurek – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków” – napisała na Twitterze Georgette Mosbacher.

Komentatorzy polityczni skupili się na tym, że stacja rzeczywiście należy obecnie do amerykańskich Żydów i nawet jak w przeszłości miała coś wspólnego z WSI to czasy się zmieniły.

Janusz Korwin-Mikke natomiast zastanawia się skąd pani Mosbacherowa może mieć pewność, że TVN nie jest związane z tajnymi służbami np. WSI. Polityk znajduje tylko jedną odpowiedź.

„Nie wiem, czy TVN ma coś wspólnego z WSI, ale ambasadoressa wielkiego mocarstwa pouczająca polską posłankę – w dodatku w kompletnie niepoważnej sprawie – to chyba tylko efekt upałów. NB.: JE GM może mieć pewność, że „TVN to nie WSI” tylko wtedy, gdy WIE czyją agenturą jest TVN !!„ – napisał na Twitterze.