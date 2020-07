UJAWNIAMY! To dlatego Georgette Mosbacher tak mocno broni TVN-u [FOTO]

Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, broni TVN-u za każdym razem, gdy ktoś poważy się podnieść rękę na tę stację. Wiemy co łączy dyplomatkę z tym nadawcą.

„Beato Mazurek – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków” – takiej reprymendy Georgette Mosbacher udzieliła Beacie Mazurek za wspominanie o powiązania stacji z WSI.

To, że Mosbacher bierze TVN w obronę nie powinno nikogo dziwić.

„Tak, pani Żorżetta ma oczywiście rację. TVN to już od pewnego czasu nie WSI. To żydowsko-amerykańska spółka, której prezesuje niejaki pan Zaslav. Pan Zaslav przyznał niedawno Żorżecie nagrodę za pomaganie Żydom, więc cóż, pani Żorżeta nadal pomaga„ – przypomina na Twitterze Tomasz Sommer.

Rzeczywiście, na stronie amerykańskiej ambasady zobaczymy wspólnie zdjęcie Mosbacher z rabinem Shmuleyem Boteachem oraz prezesem i CEO Discovery INC Davidem Zaslavem.

„3 marca w Carnegie Hall w Nowym Jorku podczas 8. corocznej gali Jewish Awards Gala, ambasador Georgette Mosbacher otrzymała tytuł Orędownika Pamięci o Holokauście (Champion of Advancing Holocaust Memory), nagrodę przyznawaną przez World Values Network” – przeczytamy na stronie.

Jak więc widać, pani ambasador ma za co być wdzięczną i tak właśnie tę wdzięczność okazuje. Nagród nie daje się nigdy za darmo…

No, a mrzonki o „wielkich sojusznikach”? Ta sytuacja pokazuje, że może i USA są dla nas „najważniejszym sojusznikiem”, ale my dla nich na pewno nie.

Źródło: usembassy.gov