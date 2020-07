Mazurek i Mosbacher okładają się na Twitterze. Polityk PiS odpowiada ambasador USA [FOTO]

Beata Mazurek odpowiada Georgette Mosbacher na Twitterze. Panie pokłóciły się o TVN i rzekome powiązania stacji z WSI.

Ale jak to tak? Na namiestnika władzy Wielkiego Sojusznika w Kraju Priwislanskim psioczyć? Beata Mazurek i Georgette Mosbacher pokłóciły się na Twitterze o TVN.

„Beato Mazurek – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków” – napisała najpierw Georgette Mosbacher.

Tym samym ambasador USA znów pokazała politykom PiS ich miejsce w szeregu. Tym razem jednak Beata Mazurek zrozumiała chyba, że to nie deszcz pada. Była rzeczniczka partii rządzącej szybko odpisała dyplomatce.

„Pani ambasador, nie wie Pani tego? A.Macierewicz pytany o twierdzenia raportu,że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL,Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ,przyznał on,że był agentem służb wojska PRL. W raporcie napisano http://m.in., że wywiad wojskowy PRL „podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej”. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Pozwany przez TVN wygrał” – europosłanka Prawa i Sprawiedliwości dala Amerykance lekcję historii.

Problem w tym, że to już przeszłość, o czym przypomina Tomasz Sommer. „Tak, pani Żorżetta ma oczywiście rację. TVN to już od pewnego czasu nie WSI. To żydowsko-amerykańska spółka, której prezesuje niejaki pan Zaslav. Pan Zaslav przyznał niedawno Żorżecie nagrodę za pomaganie Żydom, więc cóż, pani Żorżeta nadal pomaga” – napisał na Twitterze.

Czekamy na ciąg dalszy tego świetnie zapowiadającego się serialu! My lecimy po popcorn, a panie niech się śpieszą, bo jak prezes obudzi się późnym popołudniem to będzie trzeba kasować wpisy.