Najnowszy sondaż partyjny. Konfederacja łeb w łeb z Lewicą. Onet promuje nieistniejące ugrupowanie Hołowni

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe poparcie zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość – 38 proc. oraz Koalicja Obywatelska – 23,6 proc. – wynika z sondażu przeprowadzonego w sobotę przez IBRiS, a opublikowanego w poniedziałek na stronach portalu Onet.pl.

W badaniu został uwzględniony ruch „Polska 2050” Szymona Hołowni, którego zamiar powołania były kandydat na prezydenta zapowiedział pod koniec czerwca. Miałby to być ruch społeczny w formie stowarzyszenia. Według sondażu IBRIS, na to ugrupowanie – w razie startu do parlamentu w 2023 roku – zagłosowałoby 11,9 proc. wyborców.

Do parlamentu dostałyby się jeszcze:

Lewica – 7,3 proc.,

Konfederacja – 7,3 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 5,2 proc.

6,8 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało prawie 60 proc. badanych (49,85 proc. „zdecydowanie tak”, 9,79 proc. „raczej tak”). Prawie 38 proc. nie wyraziło zainteresowania udziałem w wyborach (25,17 proc. „zdecydowanie nie”, 12,59 proc. „raczej nie”). 2,6 proc. badanych przyznało, że trudno im powiedzieć, czy wezmą w nich udział.

Promowanie Hołowni w wiadomych mediach trwa w najlepsze, ale do wyborów jeszcze dużo czasu, a historia pokazuje, że takie twory zbudowane na fali popularności kandydata na prezydenta długo nie istnieją. Stawiamy dolary przeciw orzechom, że twór pana Hołowni zniknie albo straci prawie całą popularność do wyborów 2023 roku.

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI na próbie 1100 osób w dniu 4 lipca 2020 r.(PAP)