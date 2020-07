Kolejny wypadek autobusu spółki Arriva w Warszawie

W Warszawie doszło do kolejnego w ostatnim czasie wypadku autobusu miejskiego obsługiwanego przez spółkę Arriva. Solaris linii 181 na stołecznych Bielanach staranował cztery samochody osobowe. Jedna osoba została ranna.

Do zdarzenia doszło dziś przed południem na ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach. Autobus jechał w stronę ulicy Rudzkiej. Kurs Solarisa miał zakończyć się na Żoliborzu, na placu Wilsona.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 10.35. Autobus linii 181 uderzył w cztery samochody osobowe: dwa ople i dwie hondy. Jedna została ranna. Zespół pogotowia ratunkowego zabrał ją do szpitala. Kierowca został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy – poinformowała Anna Wójcik z Komendy Stołecznej Policji. Rzecznik zaznaczyła ponadto, że na miejscu policjanci ustalali przebieg zdarzenia. Autobus uszkodził w sumie cztery samochody osobowe oraz latarnię uliczną.

Pojazd komunikacji miejskiej był obsługiwany przez firmę Arriva. To ta sama spółka, do której należał autobus przegubowy uszkodzony na Trasie Toruńskiej niemal dwa tygodnie temu. Wówczas pojazd przebił barierki na wiadukcie, a jego przód spadł ok. 5 metrów – wprost na ścieżkę rowerową przy Wisłostradzie. W wyniku wypadku zginęła ok. 70-letnia kobieta. Kierowca najprawdopodobniej był pod wpływem amfetaminy. Znaleziono przy nim woreczek z narkotykiem.

Po wypadku w zajezdniach spółki Arriva rozpoczęto szczegółowe kontrole.

Źródła: se.pl/nczas.com