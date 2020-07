Unia „wspomoże” tylko sympatyków LGBT. Spurek i eurokraci grożą Polsce

Unijna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) chce zawieszenia funduszy regionom, które deklarują sprzeciw wobec szerzenia ideologii LGBT. W czwartek Charles Michael, szef Rady Europejskiej, ma przedstawić propozycję budżetu UE na lata 2021-2027.

„Wzywamy Komisję Europejską do zawieszenia finansowania funduszy strukturalnych w regionach, w których byłyby one wykorzystywane na działania przeciw LGBTI+, co narusza wartości UE” – czytamy w opinii przygotowanej przez austriacką europoseł Evelyn Regner.

Opinię FEMM przyjęto większością głosów 24 „za” do 6 „przeciw”. 3 osoby „wstrzymały się”. Wyniki głosowania ogłoszono wczoraj.

Eurokraci chcą uzależnić unijny budżet od stopnia przestrzegania zasad „praworządności”. Grożą, że Europarlament nie zatwierdzi go, jeśli tak się nie stanie. FEMM chce też zawiesić fundusze regionom, które deklarują się jako „strefa wolna od LGBT”.

Z doniesień RMF FM wynika, że w Brukseli narasta oburzenie wobec rzekomo „pogłębiającej się w Polsce z powodu przyzwolenia władz atmosfery nienawiści do osób LGBT”. W czerwcu unijna komisarz ds. praworządności Vera Jourova stwierdziła, że UE „nie może finansować projektów w miastach, które łamią podstawowe wartości”. Wcześniej Komisja Europejska wysyłała też listy do marszałków regionów sprzeciwiających się tęczowej indoktrynacji, żądając wyjaśnień.

Ostateczna treść raportu Lópeza Aguilara na temat praworządności w Polsce zostanie uzgodniona w przyszłym tygodniu. Z doniesień RMF FM wynika, że „jest duża presja eurodeputowanych, aby znalazł się w nim zapis, iż polityka spójności nie może dyskryminować”.

– Byłoby to ostrzeżenie i wezwanie Komisji Europejskiej do wyciągania konsekwencji wobec regionów, które wprowadzają takie strefy – mówił cytowany przez portal radia rozmówca w PE.

Głos w sprawie zabrała także europoseł Sylwia Spurek. „Komisja FEMM w opinii do raportu nt. praworządności w PL postuluje zawieszenie środków UE dla regionów, które przyjęły uchwały anty-LGBT. Czy sprawiedliwe i słuszne jest korzystanie ze środków europ. przez tych, którzy kwestionują wartości UE? Nie sądzę” – stwierdziła na Twitterze.

Komisja FEMM w opinii do raportu nt. praworządności w PL postuluje zawieszenie środków UE dla regionów, które przyjęły uchwały anty-LGBT. Czy sprawiedliwe i słuszne jest korzystanie ze środków europ. przez tych, którzy kwestionują wartości UE? Nie sądzę.https://t.co/uGu8LrrjYV — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) July 7, 2020

Uchwały polskich samorządów

To kolejna próba wprowadzenia siłą, tym razem tęczowej, ideologii. Tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po raz kolejny odrzucił skargę byłego szefa Sylwii Spurek, Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył uchwały samorządów o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT”. Sąd uznał, że uchwała nie zmienia dotychczasowych stosunków prawnych, z których można wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania. W ocenie sądu uchwała zawierająca deklarację światopoglądową zgodną z poglądami większości radnych nie może być zatem przedmiotem jego kontroli. Nie ma też charakteru dyskryminującego jakąkolwiek z grup.

Źródła: RMF FM/nczas.com/Twitter