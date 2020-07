Debatujący sam ze sobą w Końskich Andrzej Duda deklarował się jako przeciwnik przymusowych szczepień. Teraz stwierdził, że nie jest „generalnym antyszczepionkowcem”. Nazwał też koronawirusa rodzajem grypy.

Ustępujący prezydent szybko wyjaśnił na Twitterze swoje słowa z Końskich. „STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa” – napisał Andrzej Duda.

O szczepienia był pytany także w TVP Info.

– Wiem dlaczego pani redaktor pyta, mówi pani o zmanipulowanej mojej wypowiedzi, gdzie z kontekstu wycięto jedno zdanie i odwrócono w związku z tym cały kontekst. Stworzono z tego twierdzenie zupełnie przeciwne. Nie jestem generalnym antyszczepionkowcem, bo tak to się popularnie nazywa, ale rzeczywiście podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Są takie choroby, które faktycznie udało się prawie wyeliminować, właśnie dzięki szczepieniom – mówił wczoraj w TVP Info ustępujący prezydent.

– Są natomiast także szczepienia przeciwko grypie. Powiem otwarcie, ja się nigdy nie szczepiłem przeciwko grypie. Moi koledzy się szczepili, skutki były różne. Jedni bardzo dobrze to znosili i później rzeczywiście nie chorowali, a nawet jak zachorowali, to chorowali bardzo lekko. Ale ja osobiście przeciwko grypie się nie szczepiłem nigdy i nie mam zamiaru się szczepić. Uważam, że jak zachoruję, to najwyżej będę chory – mówił.

– Natomiast dla mnie koronawirus to jest taki rodzaj grypy, przynajmniej ja to tak rozumiem, tylko po prostu bardziej groźnej, ostrzejszej, o często mocniejszych niż zwykła grypa symptomach. I powiem tak, ja byłbym raczej bardzo sceptyczny, żeby wprowadzać obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Powiedziałbym: nie. Jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, niech się zaszczepi – dodał Duda.

Do tych słów odniósł się na Twitterze polityk Konfederacji Jacek Wilk.

„Panie i Panowie

Z powodu „takiego rodzaju grypy” pisowski rząd zamknął gospodarkę, niszczył przedsiębiorców, zrujnował masę polskiego biznesu i setki tysięcy zwalnianych pracowników.

CZEGO NIE ROZUMIECIE???” – napisał.

Panie i Panowie Z powodu "takiego rodzaju grypy" pisowski rząd zamknął gospodarkę, niszczył przedsiębiorców, zrujnował masę polskiego biznesu i setki tysięcy zwlanianych pracowników. CZEGO NIE ROZUMIECIE??? https://t.co/xCKKHus4QJ — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) July 10, 2020

