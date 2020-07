Kto kłamie – Ochojska, czy Trzaskowski? Kandydat PO zaprzecza, że chce wprowadzić kartę LGBT w całej Polsce

Nie ma w moim programie postulatu wprowadzenia karty LGBT w całym kraju – powiedział w czwartek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że będzie stał po stronie tych wszystkich, którzy są atakowani przez PiS.

Europosłanka Janina Ochojska napisała w środę wieczorem na Twitterze, dlaczego będzie głosowała na Rafała Trzaskowskiego: „1. bo poważnie traktuje problem zmian klimatycznych 2. bo proponuje inwestycje +za rogiem+ 3. bo proponuje program równych szans na rynku pracy 4. bo wprowadzi kartę LGBT w całym kraju 5. bo będzie Prezydentem WSZYSTKICH Polaków”. W analogicznym wpisie w czwartek Ochojska nie wymieniła wprowadzenia karty LGBT.

W kontekście tych wpisów, Trzaskowski został zapytany w Polsat News, czy wprowadzi w całym kraju kartę LGBT. – Nie ma tego w moim programie – zapewnił kandydat KO. Powiedział, że przez ostatnie miesiące nie rozmawiał z Janiną Ochojską.

W kampanii na prezydenta Warszawy Trzaskowski nic nie wspominał o wprowadzeniu karty lgbt, czyli lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów, zmiennopłciowców, ale zrobił to i była to jedna z jego pierwszych decyzji po wejściu do ratusza. Przewidywała ona m.in dyskryminowanie tych przedsiębiorstw, które jej nie popierają – nie mogłyby startować w przetargach miejskich. Chiał również nasłania do szkół tzw. edukatorów seksualnych, którzy zgodnie ze standardami WHO mieli deprawować dzieci.