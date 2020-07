Sośnierz: na krótki dystans wygrana Trzaskowskiego mogłaby być bardziej pożyteczna [WIDEO]

12 lipca II tura wyborów. Dobromir Sośnierz podpowiada, na kogo zagłosować.

Poseł Dobromir Sośnierz był gościem telewizji NCzasTV. Rozmowa dotyczyła m.in. II tury wyborów prezydenckich.

Pytany o to, kto będzie mniejszym złem, poseł Konfederacji miał problem z oceną Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.

– W krótkim dystansie pewnie bardziej szkodliwa będzie kandydatura Dudy. Trzaskowski póki co będzie wkładał kij w szprychy i spowoduje, że ta ustawodawcza biegunka będzie siłą rzeczy wstrzymana – ocenił poseł Dobromir Sośnierz.

– Na krótki dystans wygrana Trzaskowskiego mogłaby być bardziej pożyteczna, bo sam fakt, że Sejm nie uchwala ustaw jest już dobre. Pół biedy, że nie uchwala dobrych, ale już to, że nie uchwala złych to połowa sukcesu. Rzadko kiedy coś dobrego z Sejmu wychodzi, więc jak cokolwiek się zawetuje to jest na plus – dodał Sośnierz.

Natomiast poseł zaznaczył, że problem się zacznie, gdy Koalicja Obywatelska wygra wybory parlamentarne. Wówczas może ciągnąć KO w lewo.

– Tak źle i tak niedobrze, dlatego ja nie przyłożę do żadnej z tych rzeczy ręki – uciął poseł.

Źródło: NCzasTV