„Starych” rasistów zastępują nowymi, poprawnymi politycznie. W Wielkiej Brytanii stanąl pomnik BLM [VIDEO]

Po wybuchu w maju zamieszek w Stanach Zjednoczonych, do których pretekstem było zabicie przez policjanta czarnoskórego George’a Floyda w całym kraju bandy faszystów Antify i rasistów z Black Lives Matter zaczęły obalać pomniki.

Szaleństwo przeniosło się do Wielkiej Brytanii, gdzie zniszczono m.in pomnik królowej Wiktorii. 7 czerwca W Bristolu motłoch obalił XIX-wieczny posąg Edwarda Colstona, który zakładał szpitale, ale także handlował niewolnikami. Statuę wrzucono do rzeki.

Teraz na tym samym miejscu stanął pomnik BLM wzorowany na postaci rasistki Jen Reid, członkini ruchu. Reid wznosi do góry zaciśniętą pięść, od czasu faszystów symbol wszystkich ekstremalnych ruchów. Pomnik nosi nazwę „Rosnąca Siła (A Surge of Power) i dobrze oddaje wzrost znaczenia takich rasistowskich lewackich ruchów jak BLM. Autorem rzeźby jest Marc Quinn.

Posąg został postawiony o świcie i wszystko wskazuje na to, że nielegalnie. Ale odbyło się to za wiedzą rady Bristolu. Wcześniej burmistrz Marvin Rees mówił, że każda decyzja dotycząca sposobu użycia cokołu zostanie podjęta w sposób demokratyczny w drodze konsultacji, ale władze miasta stchórzyły i ugięły się przed żądaniami lewaków.

To tylko przedsmak tego co czeka Wielką Brytanię. Przy niewielkim oprze społecznym i przyzwoleniu oportunistycznych władz lokalnych i centralnych lewacy wymażą kulturę brytyjska i zastąpią ją swoją.

Pochodzący z rodziny pakistańskich imigrantów lewacki burmistrz Londynu Sadiq Khan zapowiedział przegląd wszystkich pomników w mieście oraz nazw ulic i placów. Te które kojarzą się z Imperium Brytyjskim zostaną usunięte. Na ich miejscu mają pojawić się pomniki i nazwy nawiązujące do przedstawicieli mniejszości etnicznych oraz lesbijek, homoseksualistów, biseksów i zmiennopłciowców – lgbt.

UNN's Oliver Down is on the scene in Bristol and says the atmosphere is an MSM frenzy with the statue taking on the appearance of a shrine being worshipped. pic.twitter.com/jV6JW6FcPo

