Celebryci popierają ekopsychopatkę Gretę Thunberg. Wagarowiczka ze Szwecji ustawi politykę europejską

Greta Thunberg pochwaliła się na Twitterze poparciem sław dla swych obłąkanych pomysłów. W wywiadzie dla agencji Reutersa wezwała do „fundamentalnych zmian gospodarki”.

„To wspaniale zobaczyć (podpisy – przyp. red.) Malala, Leo DiCaprio, Priyanka Chopra, Shawn Mendes, Coldplay, Margaret Atwood, Ben Stiller, Emma Thompson, Annie Lennox, Ellie Goulding, Russel Crowe, Joaquin Phoenix, The 1975, Juliette Binoche, Mark Ruffalo i wiele innych podpisów. Wesprzyj nas!” – napisała Thunberg na Twitterze. To komentarz do podpisywania przez sławy otwartego listu w sprawie zaprowadzenia nowych socjalistycznych porządków dla „ocalenia Ziemi”.

17-latka udzieliła wywiadu Reuters TV po tym, jak wraz z innymi ekofanatykami skierowała list otwarty do europejskich przywódców, który wzywał ich do podjęcia działań w sprawie klimatu. W liście stwierdzono, że osoby u władzy praktycznie „dały za wygraną” w poszukiwaniu prawdziwego rozwiązania.

Thunberg powiedziała, że zmiany klimatyczne należy postrzegać jako kryzys.

„Dopóki nie jest to traktowane jako kryzys, możemy przeprowadzić tyle negocjacji i rozmów, konferencji dotyczących zmian klimatu, ile jest możliwe. To niczego nie zmieni” – powiedziała Thunberg.

Fanatyczka, która podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego ONZ skrytykowała światowych przywódców za wiarę w „bajki” o wiecznym wzroście gospodarczym, stwierdziła, że tylko fundamentalna zmiana istniejącego systemu pozwoli opanować zmiany klimatyczne.

Zacytowała badanie ONZ opublikowane w listopadzie ub.r., z którego ma wynikać, że planowane inwestycje mające na celu zwiększenie produkcji paliw kopalnych mogą sprawić, iż cele zapisane w porozumieniu paryskim z 2015 r. znajdą się poza zasięgiem.

„Oznacza to, że jeśli mamy pozostać poniżej tych celów, musimy umożliwić zerwanie i porzucenie obowiązujących kontraktów i umów. A to nie jest możliwe w dzisiejszym systemie” – stwierdziła.

Postulaty zawarte w liście, opublikowanym przed piątkowym szczytem Rady Europejskiej, obejmowały natychmiastowe wstrzymanie wszelkich inwestycji w poszukiwanie i wydobycie paliw kopalnych, przy jednoczesnym szybkim zniesieniu dopłat do paliw kopalnych.

To oczywiście oznacza dalsze pogrążanie się gospodarki europejskiej, która i bez tego jest w katastrofalnym stanie.

W liście wezwano również do ustanowienia wiążących rocznych „budżetów węglowych” w celu ograniczenia ilości gazów cieplarnianych, jakie mogą emitować kraje. Wezwano także europejskie rządy do poparcia postulatu do Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie przyjęcia nowej zbrodni „ekobójstwa”. Dzięki temu możliwe byłoby ściganie osób odpowiedzialnych za niszczenie przyrody na wielką skalę.