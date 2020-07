Kłamstwa lewackiej organizacji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się specjalnego traktowania lgbt

Helsińska Fundacja Praw Człowieka chce by specjalnie traktowano lesbijki homoseksualistów, biseksualistów i zmiennopłciowców. W pełnym manipulacji i zwykłych kłamstw piśmie domaga się wyjaśnień w sprawie zatrzymania niejakiego Michała Szutowicza. Chodzi o napad, na działaczy Fundacji Pro w którym m.in. użyto noża.

Michaś Szutowicz, który podaje się za Małgosię, albo też Margot został zatrzymany w związku z napadem na działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia. Zaatakowano ich fizycznie, a plandekę ich samochodu pocięto nożem.

Na nagraniach z bandyckiego napadu widać osobnika podobnego do owej Małgorzaty/Michała. Sama Michał Szutowicz pozuje też do zdjęcia z tablicą rejestracyjną najwyraźniej skradzioną z samochodu fundacji. Na stronach Facebooka tzw. kolektyw Stop Bzdurom, do którego należy Michał, czy tam Małgosia chwali się swą przestępczą działalnością.

Zatrzymanie Szutowicza nie spodobało się Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która uważa, że homoseksualiści, lesbijki, zmiennopłciowcy i inni tacy powinni być traktowani w sposób specjalny.

– Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję ws. Małgorzaty Szutowicz – aktywistki zatrzymanej przez Policję 14 lipca 2020 r. Jak wynika z informacji prasowych kobieta miała zostać rzucona o ścianę, skuta, a następnie wyprowadzona boso z mieszkania. W interwencji HFPC zwróciła uwagę na gwarancje wynikające z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącego o zakazie tortur, a także omówiła standardy wynikające z prawa do obrony – pisze na swych stronach fundacja.

Lewacka organizacja domaga się wyjaśnień od Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Komendy Stołecznej Policji. Według niej Szutowicz został niemal poddana torturom przez policjantów. Swoje mniemanie lewacka organizacja oparła na groteskowym artykule Oko Press.

„Z artykułu prasowego: Zatrzymano działaczkę kolektywu „Stop Bzdurom”. Założyli kajdanki, butów założyć nie pozwolili, zamieszczonego na portalu oko.press 14 lipca 2020 r., HFPC dowiedziała się o zatrzymaniu działaczki kolektywu walczącego z homofobią, Małgorzaty Szutowicz. Jak wynika z doniesień prasowych, kobieta została zatrzymana przez policjantów wydziału kryminalnego Komendy Stołecznej Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W tekście wskazano, iż w czasie przeprowadzania czynności funkcjonariusze naruszyli szereg przepisów wynikających z procedury karnej.”

Tymczasem z nagrań z zatrzymania wynika, że nic takiego nie miało miejsce tylko Michała, czy tam Margot zachowywała się po chamsku i ewidentnie stawiał opór.

„W podjętej interwencji, Fundacja Helsińska podkreśla, że nie wolno poddawać człowieka traktowaniu sprzecznemu z naturą godności ludzkiej (zwłaszcza przemocy fizycznej i psychicznej) i przywołuje przepisy art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

„Nieludzkie traktowanie i tortury” – dobre. Być może fundacja wyobraża sobie, że policjanci powinni przyjść do Michasia, który niedługo będzie męczennicą, w kusych spódniczkach, rozpylić mu mgiełkę tęczowej rozkoszy i zagrać na ukulele.

Jak wyglądało zatrzymanie tej Michały pisaliśmy wczoraj. To było łatwe do przewidzenia, że lewackie organizacje jak Fundacja Praw Człowieka zrobią z niego męczennicę. W sprawie bandyckich napadów na działaczy antyaborcyjnych nawet się nie zająkną. Nie przeszkadza im szalowanie ludzi, atakowanie ich, obrażanie, nawoływanie do przestępstw.

Cała sprawa ma kilka aspektów.

Lesbijki homoseksualiści biseksi i zmiennopłciowcy żyją w całkowitym poczuciu bezkarności. Liche państwo PiS pozwala im je łamać. Służby Kamińskiego niemal nie reagują.

Kolejna sprawa to groteska i szaleństwo, które już dotarło do Polski. Oto mamy jakiegoś chłoptasia, który ewidentnie ma jakiś związek z bandyckim napadem, a OKO Press, „GW”, czy lewacka fundacja piszą o nim jako o „działaczce kolektywu walczącego z homofobią”.

Następny aspekt to działalność takich organizacji jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Amnesty International. Założono je w oparciu o szczytne ideały. Pomagały ludziom represjonowanym z powodów politycznych, rzeczywiście zajmowały się przestrzeganiem praw człowieka. Niestety zostały całkowicie przejęte przez lewaków i teraz ich głównym zajęciem jest narzucanie patologicznych, totalitarnych ideologii jak choćby LGBT.

Organizacja Lekarze bez Granic niegdyś niosła pomoc medyczną ludziom w biednych krajach. Teraz zaś prowadzi działalność przestępcza polegającą na szmuglowaniu nielegalnych imigrantów z Afryki do Europy. Podobnych przykładów są dziesiątki. Tak jest ze wszystkim czego lewacy się dotkną.