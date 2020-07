Makabryczny atak na dom sędzi, która miała zająć się sprawą pedofila Epsteina. Nie żyje jej syn, a mąż w stanie krytycznym [VIDEO]

Kiedy 20-letni syn sędzi, student Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, Daniel Anderl otworzył w niedzielę wieczorem drzwi do domu, mężczyzna w mundurze pracownika firmy kurierskiej FedEx oddał serię strzałów, zabijając go i raniąc ciężko 63-letniego znanego adwokata Marka Anderla. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni. Sędzia Salas była wówczas w suterenie i wyszła ze strzelaniny bez szwanku.

Telewizja CNN poinformowała w poniedziałek po południu, że nie żyje podejrzany o popełnienie przestępstwa. Jak twierdzi stacja, powołując się na organy ścigania, napastnik zmarł w rezultacie „samookaleczenia od rany postrzałowej”.

CNN podkreśla, że organy ścigania nie były świadome żadnych gróźb wobec Salas. Inspektorzy śledczy nie znają dotąd motywu zbrodni. Nie wiadomo także, czy zabójca był faktycznie zatrudniony w FedEx, czy tylko to pozorował.

„Jesteśmy świadomi doniesień medialnych i w pełni współpracujemy z organami dochodzeniowymi” – oświadczył rzecznik FedEx Jonathan Lyons.

Media zwracają uwagę, że sędzia Salas została w minionym tygodniu wyznaczona do prowadzenia sprawy pozwu zbiorowego przeciwko Deutsche Bank. Inwestorzy nabyli w nim papiery wartościowe między 7 listopada 2017 roku a 6 lipca 2020 roku, a obecnie twierdzą, że bank wprowadził ich w błąd.

Z akt sądu federalnego wynika, że inwestorzy zarzucają Deutsche Bank „nieodpowiednie monitorowanie klientów, których sam uznał za stanowiących wysokie ryzyko, w tym między innymi skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina”.

Bank prowadził interesy z Epsteinem (popełnił on w ubiegłym roku w celi samobójstwo) nawet po tym, kiedy został skazany w 2008 roku za zachęcanie nieletnich do prostytucji.

U.S. District Judge Esther Salas is presiding over the Deutsche Bank/Jeffrey Epstein civil case after it was assigned to her 4 days ago. Her husband & son were shot at their home July 19th by gunman dressed as FedEx driver. Son died, husband in critical condition. #MorningJoe pic.twitter.com/xGIsLDrIwj

— THE CONNET (@THEAlleyeceeing) July 20, 2020