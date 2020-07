Książę Harry i Meghan Markle NUDZILI się okrutnie. To WTEDY rozpoczął się rozpad brytyjskiej rodziny królewskiej

Wielka Brytania żyje książką, która pod koniec lipca ukaże się w księgarniach. Publikacja ma zdradzić liczne pikantne szczegóły z życia rodziny królewskiej, a szczególnie (byłego) księcia Harry’ego i Meghan Markle. Co i rusz wypływają do mediów ciekawe „smaczki”.

Książka pt. „Meghan and Harry: The Real Story” pojawi się na rynku 28 lipca. Autorka Lady Colin Cambell ma szczegółowo opisać, jak doszło do największego w historii brytyjskiego dworu królewskiego skandalu.

Harry i Meghan Markle zrzekli się tytułu królewskiego, co jest sytuacją niespotykaną. Wokół (byłej) książęcej pary pojawiało się sporo szokujących informacji, w które nie dowierzali sami Brytyjczycy.

Harry i Meghan zerwali z tradycją królewskiego dworu, a ostatecznie w ogóle zrezygnowali z przysługujących im tytułów. Dziś mieszkają w USA.

Książę Harry i Meghan Markle. Od czego zaczął się rozpad rodziny królewskiej?

Lady Colin Cambell w swojej książce opisuje, od czego rozpad rodziny królewskiego się rozpoczął. Na łamach brytyjskich mediów, zapewne dla lepszej promocji książki, uchyliła rąbka tajemnicy.

Zgrzyty w rodzinie królewskiej zaczęły się już kilka dni po ślubie. To wtedy z okazji 70. urodzin książę Karol wyprawiał przyjęcie, na którym pojawili się księżna Sussex i książę Harry.

Jak się okazuje, pojawili się tam z obowiązku. I wcale nie uśmiechało im się zostawać dłużej i stroić dobre miny do złej gry. Już po 15 minutach Meghan Markle miała powiedzieć do Harry’ego.

– Harry to takie nudne. Zrobiliśmy wszystko. Wszyscy wiedzą, że tu byliśmy. Chodźmy.

To miało być początkiem rozłamu królewskiej rodziny. Wszyscy goście byli zszokowani zachowaniem i choć początkowo puścili to mimo uszu, to czas pokazał, że kropla zaczęła drążyć skałę. Finał historii wszyscy już znają.