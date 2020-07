Wyborcy PO chcą, by Trzaskowski założył nowy ruch. Platforma już im się znudziła? [SONDAŻ]

Sondaż United Survey dla DGP i RMF jasno przedstawia sytuację: 63 proc. zwolenników PO chce, by Rafał Trzaskowski założył nowy ruch obywatelski.

Większość wyborców (ogółem) chce, by Rafał Trzaskowski pozostał w Platformie Obywatelskiej i jest przeciwna zakładaniu nowego ruchu.

Zupełnie inaczej widzą to jednak ci, którzy deklarują, że są wyborcami PO. W tej grupie aż 63 proc. ankietowanych chce, by prezydent Warszawy założył nowy ruch obywatelski.

– Szkoda, że nie ma trzeciej opcji: działać nadal w PO i założyć nowy ruch. Zadania ruchu społecznego i partii są inne. Nasi wyborcy widzą potrzebę mobilizacji większej grupy wyborców niż jest w stanie zapewniać partia, ale zdają sobie sprawę, że bez partii nie można wygrać wyborów – komentuje wynik badania Jan Grabiec, rzecznik partii.

Co ciekawe, to starsi wyborcy PO chcieliby, aby Trzaskowski poszukał nowej formuły. Młodsi, którzy przyznają się do głosowania na Platformę, chcą aby kandydat na głowę państwa dalej działał w szeregach partii.

Już jakiś czas temu zaczęły pojawiać się pogłoski o zmianie nazwy PO. Jak widać środowisko to wyczuwa, że potencjał Platformy się wyczerpał.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna