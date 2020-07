ISIS nadal groźne. A Wielka Brytania wypuszcza terrorystów z więzień

Minister obrony Wielkiej Brytanii oświadczył, że Państwo Islamskie pozostaje „największym zagrożeniem terrorystycznym dla Wielkiej Brytanii i jej interesów”. na Wyspy powróciło wielu groźnych terrorystów.

Minister obrony Ben Wallace sprawozdawał w Izbie Gmin Podczas na temat postępów z walce z pozostałościami tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. Powiedział, że od lipca 2019 r. samoloty RAF uderzyły w 40 celów terrorystycznych w tych krajach.

Choć ISIS straciło znaczną część swojego terytorium na Bliskim Wschodzie, to według ministra perspektywa odrodzenia się go „powinna nas wszystkich niepokoić” i „zobowiązuje do utrzymania obecności w regionie”. Stwierdził, że spośród 30 000 zagranicznych terrorystów, którzy walczyli dla Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, 900 przybyło tam z Wielkiej Brytanii.

– Spośród nich około 20 procent zostało zabitych. 40 procent wróciło do Wielkiej Brytanii, gdzie zostało przesłuchanych. Oceniono, że większość z nich nie stwarza zagrożenia. Około 40 procent pozostaje w regionie, albo wciąż na wolności, albo w w więzieniach zarządzanych przez Syryjskie Siły Demokratyczne lub inne – powiedział Wallace.

Twierdzenia ministra stoją w sprzeczności z raportem Europolu z czerwca 2019 roku. Wtedy okazało się, że w Wielkiej Brytanii przebywa bardzo wielu „wysoce niebezpiecznych” terrorystów z ISIS, którzy wrócili z Iraku, bądź Syrii. Z kolei w raporcie opublikowanym w „The Times” z maja 2017 r . stwierdzono, że 350 osób,które wróciły stanowi zagrożenie dla brytyjskiego bezpieczeństwa narodowego.

Ostatnie dane pokazują, że brytyjskie służby MI5 maja na swej liście obserwowanych 43 tysiące osób. To dwa razy więcej niż 3 lata wcześniej. Z tego 3 tysiące osób uznawanych jest za stwarzające poważne zagrożenie.

Dyskusja na temat zagrożenia ISIS pojawiła się znów po tym jak brytyjski sąd uznał, że nie można było pozbawić obywatelstwa Shamimę Begum, która przyłączyła się do ISIS i zabronić jej powrotu do kraju. Ocenia się, że około 150 terrorystów może teraz wystąpić do sądu w podobnej sprawie i ubiegać się o powrót do Wielkiej Brytanii.

– Ta decyzja może mieć dramatyczne reperkusje dla całej naszej strategii antyterrorystycznej – powiedział ekspert ds. bezpieczeństwa dr Alan Mendoza. Dodał, że „tak długo, jak będzie w stanie tam działać, Państwo Islamskie, to może uderzyć w naszych obywateli tutaj”.

W mediach cytowany jest również były członek Al Kaidy, którego zwerbował brytyjski wywiad MI6. – Nie ma czegoś takiego jak zresocjalizowany dżihadysta – powiedział, a wysiłki władz brytyjskich, określił jako „naiwne i nacechowane całkowitym brakiem zrozumienia”.

Jako przykład służy przypadek Usmana Khana, który tak „zresocjalizowany” i wypuszczony z więzienia w zamachu nożem w listopadzie 2019 zabił 2 osoby, zanim nie został zastrzelony na London Bridge.

Mimo to, jak informują władze, z więzień zostało przed odbyciem całego wyroku wypuszczonych 163 terrorystów.