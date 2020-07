Kościół Anglikański na drodze do samozagłady. Chór katedry w Sheffield przestaje istnieć. Zastąpi go nowy – multikuti

Jeden z najstarszych chórów Kościoła Anglikańskiego przestanie istnieć. Na jego miejsce ma powstać nowy uwzględniający „mieszankę kulturową”. Inaczej mówiąc będzie chór multikulti.

Kościół Anglikański szybkimi krokami zmierza ku samozagładzie. Porzucanie tradycji i wartości zaczyna przybierać groteskowy wymiar. W Sheffield przestanie istnieć chór katedralny – ogłosiła jego kapituła. Zostanie rozwiązany, a na jego miejsce powstanie nowy, uwzględniający „mieszankę kultur” w mieście.

„Kapituła doszła do wniosku, że to właściwy moment na zamknięcie obecnego Chóru Katedralnego… To będzie miało bezpośredni wpływ na kilku naszych kolegów i pośrednio na nas wszystkich w naszej zżytej społeczności. Uważamy jednak, że leży to w najlepszym interesie długoterminowej misji Katedry” – napisano w oświadczeniu dodając, że „nowy model życia chórów anglikańskich będzie ucieleśniał odnowioną ambicję zaangażowania i integracji innych kultur”.

– Tego rodzaju zmiana w naszej instytucji może być niezmiernie bolesna, ale to nie jest powód, aby nie robić postępów – powiedział dziekan anglikański Peter Bradley w rozmowie z lewicowym Guardianem. Stwierdził również, że „muzyka kościelna może być postrzegana jako zbyt elitarna”.

Przeciwko tej decyzji protestuje były chórzysta z Sheffield, James Bingham, który teraz pracuje w Irlandzkiej Operze Narodowej. Powiedział on, iż chóry to „jedna z wielkich kulturowych spuścizn Kościoła Anglikańskiego”. Przypomniał, że sam pracował z dwoma tysiącami dziećmi z 30 szkół, a teraz „projekt umrze”.

Marcus Walker duchowny z Diecezji Londyńskiej stwierdził, że liderzy Kościoła Anglikańskiego chcą go „zmienić nie do poznania, tak jakby nie znosili Kościoła, któremu przewodzą”.

Likwidacja chóru katedralnego i zamienienie go w multikuti, to kolejny w ostatnim czasie krok duchownych anglikańskich, który wiedzie ten Kościół do upadku. Niedawno arcybiskup Canterbury Justin Welby i arcybiskup Yorku Stephen Cottrell oświadczyli, że Kościół Anglikański musi zmienić sposób w jaki pokazuje Chrystusa, i że był on murzynem.

Właśnie tak przedstawiono go m.in na obrazie „Ostatnia Wieczerza” będącym przeróbka dzieła Leonarda da Vinci. Chrystus murzyn i 12 apostołów, z których każdy jest innego pochodzenia etnicznego zdobią teraz ołtarz zabytkowej, gotyckiej katedry St. Albans. Wszystko to w ramach „uhonorowania” ruchu BLM.