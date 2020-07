Korwin-Mikke: „Z dziewczynek wyrastają kobiety, z chłopców mężczyźni”. Posłanka Lewicy się oburzyła [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu „Debata Tygodnia” na antenie Polsatu News. Polityk Konfederacji zabrał głos ws. Konwencji Stambulskiej.

Korwin-Mikke pochwalił Prawo i Sprawiedliwość za to, że chce Konwencję Stambulską wypowiedzieć. Debata odbyła się w sobotę, gdy taki właśnie obowiązywał przekaz ze strony władzy. Potem okazało się, że z wypowiedzeniem konwencji to jednak tak nie do końca – chce tego Solidarna Polska, ale decyzji naczelnika w tej sprawie jeszcze nie ma.

– Tej konwencji nie należało oczywiście podpisywać. Tak, jak kiedyś komuniści zdobyli władzę wygadując, że kapitaliści wyzyskują robotników, co było kompletną bzdurą, tak samo teraz mówią, że kobiety wyzyskiwane chcą obalić ustrój na karkach kobiet. Jest to kompletna nieprawda – mówił Korwin-Mikke.

– W Polsce rocznie samobójstwo popełnia 6 tysięcy ludzi, z czego 500 kobiet, a 5,5 tys. mężczyzn, którzy są molestowani słownie w domach przez kobiety. Na pogotowiu jest więcej mężczyzn pobitych przez kobiety, niż kobiet przez mężczyzn – wskazywał Korwin-Mikke, powołując się na dane dr Jaszczyka.

– Oczywiście, że nie wolno kobiet bić, ale nie wolno się wtrącać w rodzinę. Jeżeli kobieta jest źle w rodzinie traktowana, to niech weźmie separację albo rozwód. Nie może być tak, żeby rząd czy urzędnik wkraczał w rodzinę i regulował w niej stosunki – mówił poseł Konfederacji.

– Konwencja mówi bardzo wyraźnie, że kobiet nie wolno poniżać – broniła Konwencji Stambulskiej Hanna Gil-Piątek z Lewicy. – A mężczyzn wolno? – dopytywał kilkukrotnie Korwin-Mikke, ale odpowiedzi nie uzyskał.

Prezes partii KORWiN wskazywał także, że należy utrwalać stereotypy, tzn., żeby chłopcy wyrastali na mężczyzn, a dziewczynki na kobiety.

Z tym również nie zgodziła się poseł z ramienia Lewicy. Jako argument podała, że to starodawne przekonania, a ponadto nawet Jarosław Iwaszkiewicz był homoseksualistą. Poseł Lewicy w obronie Konwencji Stambulskiej wspierał Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej. Oprócz nich w debacie wzięli udział także przedstawiciele władzy – Piotr Kaleta i Jacek Ozdoba.