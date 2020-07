Fenomen Sławomira Mentzena. Tysiące Polaków chce się napić piwa z politykiem Konfederacji [FOTO]

Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Gdańsk – tysiące ludzi przychodzi napić się piwa ze Sławomirem Mentzenem. Na czym polega fenomen polityka Konfederacji?

Dr Sławomir Mentzen zapewne nie spodziewał się takich tłumów, kiedy pierwszy raz umówił się na spotkanie przy piwie ze swoimi sympatykami. Po pierwszych spotkaniach postanowiono zorganizować kolejne. Szybko okazało się, że konieczna jest zmiana zarezerwowanych wcześniej miejsc, na większe.

Tłumy zaczęły walić drzwiami i oknami, aby posłuchać Mentzena przy piwie. Nawet w wakacje ludzie są głodni wiedzy ekonomicznej i kilku słów prawdy o polskiej polityce, które Mentzen logicznie, rzeczowo i z humorem przekazuje na spotkaniach.

Mentzen, jak wszyscy politycy Konfederacji, mówi wprost jak jest. Nie mydli oczu jak politycy partii rządzącej czy wściekłej opozycji, tylko mówi o rzeczach najważniejszych, o tym jak jest i jak powinno być.

Luźna forma spotkań zbliża do siebie mówcę i słuchaczy a Mentzen, zachęcając do picia piwa, okrasza swoje występy licznymi anegdotami i zabawnymi sytuacjami z życia Konfederacji. Mówi m.in. polskim systemie podatkowym, o prawdziwych problemach podatników, o tym jak powinna wyglądać jego zdaniem Polska, ale te trudne tematy przedstawia na przykładach z życia wziętych. Jest i śmieszno i czasem straszno, ale zawsze do rzeczy.

Najwyraźniej Polakom przypadł do gustu mówca i forma spotkań. Piwo z Mentzenem sprzedaje się jak ciepłe bułeczki! Poniżej kilka zdjęć z ostatnich spotkań.

Zdjęcia z drona z wczorajszego „koncertu” który odbył się we Wrocławiu „Sławomir Mentzen przy mikrofonie w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej „Piwo z Mentzenem” 🍺👍😀 pic.twitter.com/ldYCKeo4H5 — Dariusz Szumilo (@DariuszSzumilo) July 26, 2020